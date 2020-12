Nowy najemca w Galerii Wiślanka

Galeria Wiślanka od chwili otwarcia zapewnia swoim klientom w strefie food court dostęp do menu sieci gastronomicznych, które dotychczas w większości były nieobecne w Żorach. Do tego zestawu dołączył lokal największej sieci spaghetteri w kraju - Makarun, w którym goście centrum handlowego mogą zamówić potrawy przyrządzone w oparciu o najzdrowsze makarony durum i razowe, serwowane w postaci express.

– Galeria Wiślanka ze względu na swój atrakcyjny zestaw najemców i lokalizację wydała się dla mnie idealnym miejscem na otwarcie restauracji. Żory, jako miasto samo w sobie, ma świetne zasięgi terytorialne i dobrą infrastrukturę, co pozytywnie rzutuje na prowadzenie tego typu biznesu. Nasza oferta skierowana jest dla każdego. Z przyjemnością można traktować spaghetti w wersji bolońskiej czy penne w wydaniu wegańskim jako lunch, obiad czy kolację. W pierwszych dniach otwarcia odnotowaliśmy duże zainteresowanie wśród osób młodych, starszych, a także rodzin z dziećmi. Jesteśmy dla wszystkich i każdy znajdzie u nas coś dla siebie – mówi Natalia Brachmańska, właścicielka lokalu Makarun w Galerii Wiślanka.

Makarun stanowi doskonałą alternatywę dla dań typu fast-food, które są niezwykle popularne w naszym kraju. Pozycje menu skierowane są do osób, które cenią sobie nie tylko szybki serwis wydania, ale także zwracają uwagę na zdrowe składniki spożywanych przez siebie posiłków.

– W Makarun klienci mają do wyboru wiele sosów, zaczynając od klasycznego Mięsnego Bolka czy Carbo Siły, poprzez Wege Lolka, aż po łagodny sos szpinakowy Zielona Moc. Co ciekawe regularnie w naszym menu pojawia się nowy sos miesiąca, przez co nasi klienci mają możliwość spróbowania czegoś całkowicie nowego. Goście mają też możliwość wyboru swoich ulubionych dodatków, rodzaju makaronu, ale także tego, gdzie zjedzą swój makaron. Wszystkie dania podawane są w wygodnym opakowaniu umożliwiającym ich spożycie na mieście, w biurze lub domu. Ponadto w naszej ofercie znajdują się także pozycje przygotowane z myślą o wegetarianach i weganach – dodaje Natalia Brachmańska.