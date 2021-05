Nowy operator spożywczy w Starym Browarze w Poznaniu

- Zarządcy Starego Browaru postanowili wykorzystać potencjał ważnej zmiany, jaką jest wejście nowego operatora spożywczego. Celem było podjęcie współpracy z marką, której oferta będzie kompleksowa, przystępna, z bogatym zaopatrzeniem konkurencyjnym w stosunku do innych podmiotów działających w centrum Poznania. Carrefour Polska to dynamiczna marka zorientowana na różnorodny asortyment, jakość i zakupowe innowacje – mówi Renata Gralec, dyrektor Centrum Stary Browar.

- Szukaliśmy partnera, który klientom Starego Browaru zaoferuje szeroką ofertę cenową, a przy tym bogate zatowarowanie, obejmujące duży wybór asortymentu podstawowego, produktów świeżych, jakościowe produkty do gotowania czy te poszukiwane przez klientów preferujących żywność organiczną bądź wegańską. Ta wizja w 100 proc. urzeczywistnia się we współpracy z Carrefour, a dodatkową wartością są technologie ułatwiające zakupy, wprowadzanie rozwiązań proekologicznych oraz rozwijanie programów lojalnościowych z atrakcyjnymi rabatami - dodaje.

Oferta sklepów Carrefour dopasowana jest do potrzeb lokalnej społeczności. Dla Starego Browaru wybrano format Carrefour Market.

Pierwsza odsłona – sklep tymczasowy

Także nowo otwarty Carrefour Market pop-up w Starym Browarze może się pochwalić bogatym asortymentem.

- Stary Browar to bardzo ważny punkt na handlowej mapie miasta, dlatego cieszymy się z wejścia do tej lokalizacji. W oczekiwaniu na zakończenie prac otworzyliśmy sklep tymczasowy, dający już teraz klientom możliwość dokonywania niezbędnych zakupów. W docelowym sklepie pod szyldem Carrefour Market klienci znajdą bardzo szeroką gamę produktów zdrowych, w tym specjalną półkę produktów świeżych i suchych dla wegetarian i wegan. Wprowadzimy także wiele rozwiązań sprzyjających ekologii i niemarnowaniu żywności zgodnie z zasadami Zero Waste, a także nowoczesne udogodnienia ułatwiające zakupy, m.in. usługę Scan & Go, pozwalającą szybko i wygodnie zapłacić za produkty bez wykładania ich na taśmę czy usługę „Zamów i odbierz”, pozwalającą na odebranie w sklepie zakupów zamówionych wcześniej on-line – powiedział Rafał Chabasiński, dyrektor regionalny z Carrefour Polska.