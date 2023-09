Park handlowy w miejscowości Kowale jest pierwszym w portfolio trójmiejskiej spółki Higasa, w którym zastosowano rozwiązania proekologiczne - fotowoltaikę i stację ładowania samochodów elektrycznych.

W Higasa Park Kowale zastosowano rozwiązania obniżające emisję CO2 a także koszty utrzymania obiektu.

Higasa Park Kowale liczy ok. 500 mkw. i mieści się przy ulicy Zeusa w miejscowości Kowale pod Gdańskiem.

Wśród najemców Higasa Park Kowale są: Żabka, Sakhawat Kebab, Raszczyk, Samo zdrowie, Kreska Mąki, WłosKoncept.

Budynek o powierzchni ok. 500 mkw. mieści się przy ulicy Zeusa w miejscowości Kowale pod Gdańskiem, która uznawana jest praktycznie za dzielnicę miasta. Sklepy uzupełniają ofertę handlową pobliskiego osiedla. Wśród najemców są: Żabka, Sakhawat Kebab, cukiernio-piekarnia Raszczyk, Samo zdrowie – sklep z zdrową żywnością i jednocześnie studio jogi, pizzeria Kreska Mąki, studio fryzur WłosKoncept.

- Już w pierwszych dniach po otwarciu widzimy, że taki mix najemców jest samonapędzającą się maszyną. Przy każdej z naszych inwestycji rozważnie dobieramy zestaw usług, aby odpowiadały potrzebom mieszkańców. Cieszę się, że w Higasa Park Kowale oprócz tych znanych, ogólnopolskich marek pojawili się też lokalni przedsiębiorcy, proponując niekiedy odważną i nowatorską koncepcję. Tak jest w przypadku sklepu ze zdrową żywnością, który sporą część powierzchni wydzielił na salę do zajęć jogi. W mojej ocenie to udane i holistyczne podejście do zdrowia - mówi Agnieszka Kozłowska, prezes Higasa Properties.

Podążając za trendami ekologicznymi

W Higasa Park Kowale zastosowano rozwiązania obniżające emisję CO2 a także koszty utrzymania obiektu. Ogniwa fotowoltaiczne są w stanie wygenerować ponad 20 kWh mocy, co przełoży się na realne obniżenie rachunków najemców. Na tym nie koniec.

- Na parkingu niebawem zamontowane zostaną dwie stacje ładowania pojazdów elektrycznych, o mocy 160 kW, dzięki którym jednocześnie będzie można ładować cztery pojazdy. Chcemy aby nasze kolejne inwestycje także podążały za proekologicznymi trendami - podkreśla Michał Ciapka, prezes Higasa Group.

Spółka przygotowuje obecnie siedem kolejnych inwestycji, między innymi w Warszawie (sklep Stokrotka), Higasa Park Oświęcim, Higasa Park Bełchatów a także Higasa Park Świdnica, gdzie ruszyła właśnie budowa parku handlowego o powierzchni ok. 1400 mkw. Otwarcie zaplanowano na przełom I i II kwartału 2024 r.

Warto dodać, że Higasa zarządza obiektami handlowymi - własnymi oraz dla zewnętrznych podmiotów.

