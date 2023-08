Powstający przy ul. Wojska Polskiego w Oleśnicy Aurapark będzie miał ok. 4 tys. mkw. powierzchni najmu. Realizuje go ME Invest - spółka należąca do grupy Terg, właścicielki sieci sklepów Media Expert.

Budowa Auraparku w Oleśnicy wystartowała pod koniec czerwca tego roku.

Na placu budowy powstającego Auraparku Oleśnica trwają zaawansowane prace związane z przygotowaniem podłoża. Po zdjęciu wierzchniej warstwy gleby i dokładnym splantowaniu terenu przyszedł czas na posadowienie betonowych pali, które w tym miejscu są niezbędne z uwagi na niestabilny grunt. Przez wiele lat na rozległy, podmokły teren wywożono ziemię, gruz, a także rozmaite odpady - przypomina portal www.olesnica24.com.

ME Invest działa na polskim rynku od 2012 r. W portfelu ukończonych inwestycji znajduje się obecnie ponad 20 parków i galerii handlowych. Zdecydowana większość z nich to budynki o powierzchni do 10 tys. mkw.

Oleśnica to liczące ok. 37 tys. mieszkańców miasto w woj. dolnośląskim.

Aurapark współpracuje z Media Expert

ME Invest wchodzi w skład grupy kapitałowej Terg, właściciela Media Expert. To jeden z największych podmiotów handlowych w Polsce, obecny w ponad 330 miastach. Sklepy sieci to wspólny mianownik wszystkich inwestycji ME Invest.

Spółka koncentruje swoje działania w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. ME Invest współpracuje z znanymi markami, takimi jak: Polo Market, Rossmann, Tedi, Action, Żabka, a także z mniejszymi firmami o regionalnym zasięgu.

