Nowy park handlowy Stop Shop Zielona Góra zaprosi pierwszych klientów po wakacjach

Wśród najemców STOP SHOP Zielona Góra znajdą się popularne marki takie jak m.in. Sinsay, Kakadu, TEDi czy Martes Sport.

W obiekcie są jeszcze wolne lokale, oferowane do najmu.

Park handlowy w zamierzeniach ma być miejscem kompleksowych zakupów rodzinnych. Właściciel chce zaoferować klientom wybór znanych marek, w tym obuwia, odzieży, artykułów sportowych i elektronicznych, zabawek oraz towarów do majsterkowania.

- Podpisujemy umowy z najemcami, w trakcie są także ostatnie negocjacje. Szczegóły dotyczące oferty jak i datę otwarcia jeszcze przez chwilę chcemy zachować w sekrecie – mówi Przemysław Wardęga, odpowiedzialny za kontakty z mediami.

W obiekcie wciąż jeszcze są wolne lokale, oferowane do najmu.

O STOP SHOP

Marka należy do firmy IMMOFINANZ, firmy zajmującej się zarządzaniem i rozwojem nieruchomości komercyjnych w segmentach handlowych i biurowych.

STOP SHOP to sieć parków handlowych, działających w regionie CEE. W zamyśle właściciela mają to być praktyczne, sąsiedzkie miejsca zakupów, położone w rejonie obejmującym od 30 - do 150 tys. mieszkańców, oferujące szeroką ofertę produktów codziennego użytku.

STOP SHOP w liczbach:

- 9 krajów obecności marki;

- 90 parków handlowych;

- 11 lokalizacji w Polsce;

- 665 000 m² powierzchni do wynajęcia;

- 350 najemców - międzynarodowych i krajowych;

- Ponad 90 milionów klientów rocznie w parkach handlowych STOP SHOP.