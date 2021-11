Nowy park handlowy w Pleszewie ruszy na początku grudnia

W parku swoje sklepy otworzą między innymi: Rossmann, Pepco, KiK, TEDI, RTV Euro AGD oraz Kaes.

To obiekt dopasowany zarówno ofertą, jak i formatem do lokalizacji i wymagań lokalnych społeczności umożliwiający mieszkańcom wygodne dokonanie niezbędnych zakupów.

Deweloperem projektu jest firma PKB Inwest Budowa, za komercjalizację odpowiada firma Scallier.

Gmina Pleszew, położona w województwie wielkopolskim, liczy około 30 tys. mieszkańców. Nowy park handlowy znajduje się w wygodnej lokalizacji – przy ulicy Armii Poznań w bliskim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej.

- To lokalizacja z ograniczoną podażą nowoczesnych powierzchni handlowych. Mieszkańcy chcąc zrobić zakupy w sklepach uznanych marek musieli niejednokrotnie pokonywać znaczne odległości na przykład udając się do oddalonego o około 20 km Jarocina, a to pochłania czas i środki. Nasz obiekt wypełnia tę lukę i umożliwia wygodne i szybkie dokonanie zakupów w pobliżu miejsca zamieszkania – podkreśla Bartosz Nowak, Partner Zarządzający w Scallier odpowiedzialny za rozwój firmy na polskim rynku. - Park handlowy w Pleszewie wpisuje się w aktualne trendy na rynkach powierzchni handlowych wielu europejskich krajów: konsumenci oczekują rozbudowanej oferty w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, a to wpływa na podaż kompaktowych, nowoczesnych handlowych powierzchni, które poszukiwane są zarówno przez polskie, jak i międzynarodowe sieci handlowe chcące zaspokoić oczekiwania konsumentów. Ponadto obiekty takie są istotnym uzupełnieniem dla internetowego handlu i dystrybucji zamówionych przez Internet towarów stanowiąc tak zwane pickup pointy umożliwiające klientom wygodne odebranie przesyłek – dodaje Bartosz Nowak.

- Rozwój parków handlowych to między innymi skutek zmieniających się zwyczajów zakupowych klientów. Pandemia wpłynęła na postawy konsumentów, którzy uważniej dokonują zakupów i są mniej skorzy do spędzania dużej ilości czasu w oddalonych od swoich miejsc zamieszkania wielkoskalowych obiektach handlowych w rodzaju dużych galerii. W przeważającej większości oczekują rozbudowanej oferty w swoich miejscowościach, a to determinuje wzrost aktywności inwestycyjnej na rynku i dostarczanie nowoczesnych powierzchni handlowych w mniejszych polskich miastach, których zasoby w tym zakresie wielokrotnie są niewystarczające – mówi Jacek Ostwald z firmy PKB Inwest Budowa.