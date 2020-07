Nowy park handlowy w Wieliczce już otwarty

Wśród najemców centrum znalazły się dobrze znane i popularne wśród klientów sieci sklepów m.in. Rossmann, Pepco, Tedi, Biedronka oraz Media Expert.

- Atut Express w Wieliczce to najnowsze centrum w naszym portfolio. Cieszę się, że dzień jego otwarcia okazał się ważnym wydarzeniem dla lokalnej społeczności. Liczba klientów, którzy odwiedzili centrum, daje dużą satysfakcję i motywację do dalszego działania. Przygotowując nową inwestycję, w pełni wykorzystaliśmy potencjał lokalizacji. Wieliczka to miasto, które co roku przyciąga nie tylko rzesze turystów, ale i nowych mieszkańców, stanowiąc silną konkurencję dla Krakowa. Atut Express jest już w całości skomercjalizowany. Ofertę dopasowaliśmy do profilu lokalnego konsumenta, dlatego mamy pewność, że oddany do użytku retail park w pełni odpowiada na aktualne potrzeby rynku – mówi Wojciech Cieślak, prezes grupy BOIG.

Wraz z położoną w bezpośrednim sąsiedztwie pierwszą w mieście restauracją McDonald’s, Atut Express Wieliczka stanowi kompleks usługowo-handlowy z bogatym asortymentem i dogodnymi połączeniami komunikacyjnymi.

Park handlowy Atut Express zajmuje powierzchnię ok. 5000 mkw. Przestronne lokale handlowo-usługowe są zaprojektowane w zabudowie parterowej. Wejścia do sklepów bezpośrednio z poziomu parkingu umożliwiają komfortowe i bezpieczne zakupy. Przestrzeń parkingowa przy centrum obejmuje stanowiska na 110 samochodów. Warto dodać, że poza standardowymi miejscami przewidziano w niej także specjalnie oznaczone, wygodne miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z małymi dziećmi