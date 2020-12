Nowy park rozrywki za 30 mln euro częścią Projektu Góraszka. Majaland na starcie budowy

Akcjonariusze Momentum Capital i Grupy Plopsa, w pobliżu polskiej stolicy, dali sygnał do rozpoczęcia budowy drugiego polskiego parku Plopsa, Majaland Warszawa. Jest to inwestycja o wartości 30 mln euro, co oznacza, że łączna wartość inwestycji w Polsce przekracza 100 mln euro.

Pod koniec września 2018 roku Momentum Capital i Grupa Plopsa otworzyły pierwszy w Polsce park Plopsa na granicy z Niemcami, w pobliżu Berlina: Majaland Kownaty. Głównym celem inwestorów było wypełnienie luki w dostępności miejsc rozrywki dla rodzin w Polsce. Wyznaczone cele zostały łatwo osiągnięte. EBITDA w pierwszym roku otwarcia wyniosła znacznie ponad 30%. Początkowa inwestycja w wysokości 20 mln euro wzrosła do 40 mln euro, a prace budowlane wciąż trwają.

Idąc za przykładem Majaland Kownaty, Momentum Capital i Plopsa ogłosiły w ubiegłym roku, że ponownie razem zainwestują w budowę drugiego polskiego parku Plopsa, tym razem w stolicy Warszawy. Narodził się pomysł na Majaland Warszawa, inwestycję o wartości 30 mln euro. Oficjalny sygnał do rozpoczęcia budowy nowego parku padł w piątek po południu. Tereny pod budowę zostały zakupione od firmy Ceetrus: właściciela i zarządcy centrów i parków handlowych Auchan.

- Jesteśmy dumni, że możemy wspólnie z Grupą Plopsa rozszerzyć naszą formułę sukcesu, realizując Majaland Warszawa, znów z milionami ludzi w zasięgu ręki. Ponadto, jesteśmy oczywiście wdzięczni za współpracę z Ceetrus, która stanowi doskonałą okazję do połączenia zakupów i rozrywki. Jest to ważny krok w budowaniu portfolio parków tematycznych w kraju, gdzie takie parki są rzadkie, ale bardzo poszukiwane - mówi Martijn van Rheenen, założyciel Dutch Momentum Capital.

Grupa Plopsa posiada obecnie osiem parków: pięć w Belgii, jeden w Holandii, jeden w Niemczech i Majaland Kownaty w Polsce. Ponadto, pierwszy hotel Plopsa wkrótce otworzy swoje drzwi w Belgii.

- Cieszymy się, że po raz kolejny możemy to zrealizować wspólnie z Momentum Capital - wyjaśnia Steve Van den Kerkhof, CEO Grupy Plopsa. - Budowa pierwszego parku była dużym wyzwaniem, ponieważ robiliśmy coś bezprecedensowego i innowacyjnego w Polsce. W międzyczasie wiele się nauczyliśmy. Te nauki zabieramy ze sobą do nowego parku w Warszawie. Majaland Warszawa, jak sama nazwa wskazuje, będzie zdominowany przez popularną postać Pszczółkę Maję. Wiking Wickie i Heidi również zajmą ważne miejsce w parku. Teren zewnętrzny będzie w całości poświęcony Super Wings. To sprawi, że doświadczenie to będzie zupełnie inne niż w klasycznym parku rozrywki - podsumowuje.

Przy realizacji projektu obaj partnerzy po raz kolejny współpracują z belgijską grupą budowlaną CFE, która również działa w Polsce.

- Majaland będzie częścią innowacyjnego kompleksu o nazwie Projekt Góraszka. Miejsce to wkrótce stanie się jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc w warszawskiej metropolii. W niedalekiej przyszłości zostanie ukończona droga szybkiego ruchu S17 i południowa obwodnica Warszawy (S2), a skrzyżowanie tych dwóch tras znajdzie się w pobliżu inwestycji - mówi Jean-Christophe Bonnois, dyrektor działu rozwoju, promocji i inwestycji Ceetrus Polska.