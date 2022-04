Nowy projekt Deni Cler. Czy tym śladem pójdą inne sieci?

Deni Cler uruchamia platformę internetową Deni Cler Vintage. W ten sposób marka wspiera budowanie rynku mody cyrkularnej.

Na razie na stronie można nabyć archiwalne projekty marki. Wkrótce także klientki będą mogły sprzedawać tu nienoszone ubrania z metką Deni Cler.

Ekologia jest coraz ważniejszym czynnikiem definiującym rozwój mody. Mądre gospodarowanie zasobami naturalnymi to jedno z najważniejszych wyzwań współczesności. Deni Cler od lat podkreśla, jak ważne jest dla niej środowisko.

Platforma Deni Cler Vintage jest kolejnym krokiem marki w kierunku budowania neutralności środowiskowej. Usługa Vintage jest dostępna wyłącznie w formie online, za pośrednictwem strony vintage.denicler.eu.

Archiwalne kolekcje w nowej rzeczywistości

Deni Cler Vintage jest miejscem współdziałania marki i konsumentów. Obecnie na platformie dostępne są archiwalne projekty Deni Cler. Następnie uruchomiona zostanie zakładka „resale”, za pośrednictwem której możliwa będzie sprzedaż ubrań z metką marki, od klientki do klientki. – Zależy nam, by nasze archiwalne kolekcje mogły odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dlatego uruchomiliśmy projekt Deni Cler Vintage – mówi Iwona Kossmann.

Projekt Deni Cler Vintage wspiera budowanie rynku mody cyrkularnej. Świadomość bycia czynnym uczestnikiem zamkniętego obiegu mody skłania konsumentów do odpowiedzialnego wyboru kupowanych produktów, motywuje również do dbania o te, które już mamy. Utrzymywanie swoich ubrań w dobrej kondycji zwiększa szansę na włączenie ich w drugi obieg – to z kolei wiąże się z korzyściami finansowymi. Sprzedając ubrania, których nie potrzebujemy, zyskujemy środki, które możemy przeznaczyć na odświeżenie garderoby.

Zwracać uwagę na to, co kupujemy

Resale jest również odpowiedzią na potrzeby współczesnych konsumentów, których świadomość na temat konieczności dbania o środowisko rośnie. – Ważne jest, żebyśmy zwracali uwagę na to, co kupujemy. Warto jest przyjrzeć się, z jakiej tkaniny wykonane są ubrania, gdzie zostały uszyte, sprawdzić wykończenie. Kupując wysokiej jakości produkty dajemy wyraźny sygnał przedsiębiorcom i wspieramy dobre praktyki na rynku – dodaje Kossmann.

Wysoka jakość i klasyczny design od lat pozostaje znakiem rozpoznawczym Deni Cler. Marka tworzona jest przez włoskich projektantów. Przy realizacji swoich kolekcji wybiera biodegradowalne, certyfikowane tkaniny. Projekty marki szyte są głównie w Polsce.

– Nie podążamy za jednosezonowymi trendami, tworzymy własne i niepowtarzalne kolekcje. Mamy na uwadze, że naszymi klientkami są współczesne i świadome kobiety. Ważna jest dla nas ekologia. Myślimy o przyszłości mody, interesuje nas to, jaki ślad po sobie zostawiamy, chcemy być neutralni dla środowiska – podkreśla Iwona Kossmann.