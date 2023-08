Lviv Croissants, fast food ze Lwowa, uruchomił kolejny punkt w Polsce. Nowa piekarnia pojawiła się na mapie Galerii Rzeszów.

Lviv Croissants to ukraińska sieć będąca czymś pomiędzy piekarnią, kawiarnią i fast foodem.

Sieć mimo toczącej się wojny cały czas otwiera nowe lokale w Ukrainie.

W Polsce Lviv Croissants prowadzi już siedem lokali.

Lviv Croissants dołączył do grona najemców Galerii Rzeszów. Klieńci nowej piekarni znajdą szybką przekąskę: kanapki z rogalików. Specjały Ukraińskiej marki znajdują się w Galerii Rzeszów, na poziomi +1, obok KFC.

Galeria Rzeszów została otwarta w 2012 roku. Najemcami obiektu są m.in.: MODIVO, HalfPrice, CCC, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, H&M, New Yorker, Mohito, Reserved, House (największy w Polsce), Pandora, Apart, W.Kruk, Swarovski, Smyk Mega Store, Empik Future Store, RTV Euro AGD.

Firma Lviv Croissants w ciągu 7 lat rozrosła się do ogólnopolskiej sieci franczyzowej. Pierwsza piekarnia Lviv Croissants została otwarta 5 marca 2015 roku we Lwowie. Obecnie na Ukrainie z powodzeniem działa ponad 140 piekarni. Lviv Croissants, fast food ze Lwowa w Polsce działa od kilku miesięcy i ma siedem lokalizacji, ale chce ich otwierać rocznie co najmniej 15.

Lokale Lviv Croissants są podzielone - wzorem odzieżowych rozmiarów - na trzy kategorie: S, M, L. Najmniejsze o powierzchni 40 -50 mkw. są przeznaczone do food courtów w galeriach handlowych. Druga kategoria obejmuje metraż 60 - 100 mkw., a największe jednostki liczą 100 - 170 mkw. W dalszych planach ekspansji Lviv Croissants jest także format drive-through.

