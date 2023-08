Galeria Emka w Koszalinie zaprasza swoich klientów do nowego sklepu Quiosque.

Quiosque ma nowy sklep w Galerii Emka.

Marka ma ponad 30-letnie doświadczenie na rynku.

Moda w Galerii Emka to również: H&M, Big Star, Monnari i Sinsay.

Quiosque to polska marka z ponad 30-letnim doświadczeniem na rynku, adresowana do kobiet w każdym wieku. Znana jest m.in. z szerokiej oferty sukienek. Nowy salon marki Quiosque znajduje się na parterze Galerii Emka.

Quiosque od blisko 30 lat w swojej ofercie stawia przede wszystkim na oryginalność i funkcjonalność proponowanych ubrań. Swoją ofertę kieruje zwłaszcza do kobiet aktywnych, ceniących sobie ponadczasowy i kobiecy styl, a także poszukujących ubrań, które będą mogły zakładać na różne okazje.

Galeria Emka w Koszalinie to około 70 marek. Obiekt dzieli 13 km od morza. Najemcy obiektu to m.in. Apart, 4F, CCC, Dealz, Empik, Esotiq, H&M, Monnari i Sephora.

