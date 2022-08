Nowy raport ESG - Atrium

Atrium po raz szósty opublikowało raport ESG, prezentujący osiągnięcia firmy w 2021 roku. Raport podsumowuje kluczowe działania w zakresie realizacji strategii ESG. Firma wyznaczyła nowe, jeszcze bardziej ambitne średnioterminowe cele na 2030 rok, które obejmują zmniejszenie śladu węglowego swoich centrów handlowych o 40% w 2030 roku w porównaniu do 2019 roku. Do 2050 roku Atrium chce stać się organizacją neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla.

Strategia zrównoważonego rozwoju Atrium opiera się na 3 filarach: Nasze Miejsca, Nasi Klienci, Nasi Ludzie. W każdym z tych obszarów spółka dąży do poprawy swoich wyników i wdrażania zmian w celu tworzenia wartości dla społeczności lokalnych, środowiska i swoich interesariuszy. Poprzez szereg inicjatyw firma promuje zmniejszenie wpływu na środowisko, redukcję zużycia energii oraz świadome podejście w zakresie zdrowia

i bezpieczeństwa.

Dbałość o środowisko naturalne

Priorytetem Atrium European Real Estate pozostaje dążenie do neutralności klimatycznej do 2050 roku i wspieranie w tym obszarze najemców. W 2021 roku opracowano ścieżki redukcji emisji dwutlenku węgla dla każdego aktywu, aby lepiej zrozumieć priorytety i działania, które należy podjąć w najbliższych latach. Atrium stopniowo wdraża 5-letni plan inwestycyjny opracowany w 2021 roku, aby zmaksymalizować efektywność energetyczną poszczególnych obiektów, co w efekcie ma doprowadzić do zmniejszenia zużycia energii i wpływu centrów handlowych na emisję dwutlenku węgla o 40% do 2030 roku. Docelowo firma chce również osiągnąć wskaźnik recyklingu odpadów na poziomie co najmniej 75% oraz co najmniej 50% energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Integralną częścią filaru Nasze Miejsca jest ochrona i promocja bioróżnorodności poprzez m.in. zwiększenie efektywności gospodarowania odpadami, nasadzenia, pasieki i łąki kwietne wokół centrów.

– Zrównoważony biznes to podstawa naszej przyszłości. Chcemy jak najbardziej ograniczyć nasz wpływ na środowisko i emisję gazów cieplarnianych. Atrium wdrożyło szereg inicjatyw mających na celu poprawę efektywności energetycznej, od prostych modernizacji, takich jak wymiana oświetlenia na LED-y, przez instalację paneli fotowoltaicznych w naszych centrach, po innowacyjne rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję do optymalizacji naszych systemów. Dbamy o efektywne zarządzanie odpadami, stopniowo zwiększając poziom recyklingu, ograniczamy też zużycie wody. Zależy nam również na zwiększeniu wykorzystania energii odnawialnej. Atrium opracowało również plany bioróżnorodności dla naszych centrów. Dzięki temu większość z nich ma już doskonałe oceny BREEAM, a naszym celem jest, aby do 2030 roku wszystkie uzyskały certyfikat na poziomie Excellent – mówi Daria Pawełko, Head of Innovation and ESG.

Działania na rzecz klientów i społeczności lokalnych

Atrium zainwestowało w 2021 roku około 2 mln euro w inicjatywy społeczne w ramach programu Atrium Razem. Jako właściciel nieruchomości spółka nie tylko udostępnia przestrzeń fizyczną, ale także codziennie organizuje szereg działań wspierających edukację, zdrowie i rozwój osobisty. W 2021 r. spółka zorganizowała ponad 400 wydarzeń lub działań w ramach programu zaangażowania społecznego. Wśród nich znalazły się 53 wydarzenia rozwijające lokalną przedsiębiorczość, 21 wydarzeń związanych z kształtowaniem świadomości ekologicznej, 149 wydarzeń służących samorozwojowi i rozrywce oraz 194 wydarzenia dotyczące dobrostanu naszych społeczności.

– Współpraca z najemcami nadal stanowi ważną część naszego planu redukcji emisji dwutlenku węgla. Aby ograniczyć nasze emisje Scope 3, współpracujemy z naszymi partnerami w ramach programu Tenant Engagement Program, na który składają się bardziej zrównoważone umowy najmu, zielone dni oraz Akademia Najemcy budująca świadomość lokalnych zespołów. Jego celem jest zwiększenie świadomości na temat zrównoważonych i odpowiedzialnych środowiskowo działań biznesowych. Dbamy o zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości, dlatego zobowiązujemy naszych partnerów biznesowych do przestrzegania zasad ESG firmy Atrium – mówi Scott Dwyer, Group Managing Director – Retail.

Atrium raportuje zgodnie ze standardem Global Reporting Initiative (GRI) oraz standardami środowiskowymi EPRA (European Public Real Estate Association). W 2021 roku Atrium ponownie otrzymało nagrodę EPRA Sustainability Gold Award, uzyskując status „Green Star” od Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) za wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju na tle rówieśników z branży. Firma otrzymała ocenę na poziomie 5 gwiazdek i poprawiła wynik do 87, co oznacza wzrost o19 punktów w stosunku do roku 2018. To tylko potwierdza, że Atrium European Real Estate jest na dobrej drodze do realizacji swoich celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Pełny tekst raportu znajduje się tutaj