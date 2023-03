Z końcem marca w Wola Parku pojawi się nowy sklep Rituals - zdradza Anna Bozhenko, szefowa tego warszawskiego centrum handlowego. Obiekt szykuje dla swoich klientów kilak niespodzianek na ten rok.

W Wola Parku zawisną nowe loga marek Rituals i Duka.

Ogrody Ulricha zaproszą do nowej restauracji.

Wola Park chce być miejscem spotkań i stawia na odświeżenie m.in. przestrzeni rekreacyjnej.

Czy w najbliższym czasie możemy się spodziewać nowych otwarć w Wola Parku? Jacy najemcy się pojawią?

Anna Bozhenko, dyrektorka centrum handlowego Wola Park: Rok 2023 przyniesie wiele nowych otwarć, pierwsze planujemy już na 29 marca i będzie to salon Rituals. W najbliższych miesiącach do grona najemców dołączy również Duka, a Grupa CCC będzie obecna w Wola Parku nie tylko za sprawą sklepu CCC, który przejdzie gruntowny remont, lecz również nowego salonu dwóch brandów spółki - eobuwie.pl i Modivo. Także powierzchnia sklepu H&M zyska nowy wygląd i znacznie się powiększy.

Fani naszej oferty gastronomicznej będą mogli spróbować dań z dwóch nowych restauracji funkcjonujących w ramach kompleksu Ogrodów Ulricha – Willi Ogrodników zlokalizowanej w Wilii Ulrychów, a także Trattoria Da Antonio z Zielonej Chaty, której otwarcie zaplanowane jest na koniec roku. Jesteśmy też w procesie negocjowania kilku nowych umów.

Ile wolnej przestrzeni pozostało do wynajęcia?

Możemy z dumą powiedzieć, że cała przestrzeń Wola Parku jest aktualnie wynajęta. Jeżeli któryś z salonów nie jest otwarty dla odwiedzających to jedynie za sprawą trwających prac wykończeniowych lub relokacji najemców w związku z kolejnymi otwarciami.

Czy Wola Park planuje jakieś zmiany dla klientów lub najemców?

Wspomniane już rozszerzenie oferty Wola Parku o nowych najemców to jedna z głównych zmian, jakie zajdą w tym roku.

Poza tym kontynuujemy inwestycje w infrastrukturę galerii – na początku lutego uruchomiliśmy kolejną windę ułatwiającą poruszanie się osobom z dysfunkcjami ruchowymi, a także z małymi dziećmi.

Jesteśmy także w trakcie modernizacji pokojów rodzica z dzieckiem, które zyskują nowe funkcjonalności, a także elementy dekoracyjne i edukacyjne.

Również stacja rowerów Veturilo ulegnie modyfikacji, co związane jest ze zmianą technologii systemu. Pod koniec sezonu zadbaliśmy o odświeżenie samoobsługowych stacji napraw rowerów. Obie zlokalizowane są w pobliżu wejść do Wola Parku, jedna przy sklepie EMPIK, druga tuż obok drogerii Rossmann. Punkty wyposażone są we wszystkie niezbędne narzędzia potrzebne do usunięcia drobnych usterek.

Czym jeszcze zaskoczycie swoich klientów?

Dodatkowo, w drugim kwartale tego roku pojawią się nowe mapy interaktywne, dzięki którym zapoznanie się z ofertą centrum będzie jeszcze łatwiejsze. Obecnie trwa reorganizacja Punktu Informacyjnego na bardziej przyjazny i zgodny z aktualnymi trendami architektonicznymi. Nowy Punkt będzie zawierał usprawnienia poprawiające komfort osób z niepełnosprawnościami.

Ponadto, w drugiej połowie roku planujemy otworzyć w Parku Ulricha, pierwszy element reaktywowanego Ogrodu Codziennego, czyli wykonany z naturalnych materiałów plac zabaw. Poza tradycyjnymi elementami, które zawsze cieszą dzieci, takich jak huśtawki, zjeżdżalnie i bujaki pojawi się wiele elementów sensorycznych. Szczególną uwagę najmłodszych przyciągną zapewne drewniane domki ze zjeżdżalniami, miejsca do wspinania, a także bujane gniazdo czy ścianka sensoryczna, przy której dzieci mogą bawić się z wykorzystaniem piachu i wody.

Co będzie priorytetem dla obiektu w 2023 roku?

Naszym priorytetem na 2023 rok jest rozwijanie oferty Wola Parku jako miejsca spotkań, zatem nie tylko ulepszanie oferty handlowej, lecz również rekreacyjnej. Ogrody Ulricha, na które składają się m.in. dwie zabytkowe szklarnie, w nowej odsłonie pełnią funkcję gastronomiczną z ciekawymi konceptami restauracyjnymi oraz edukacyjno-rozrywkową z salą zabaw Fikołki - są idealnym miejscem zarówno do relaksu, jak i zabawy, dla całej rodziny. Odwiedzający, codziennie mogą spędzić czas w zrewitalizowanych szklarniach, gdzie w otoczeniu zieleni w każdy piątek i sobotę rozbrzmiewa muzyka na żywo. Niezmiennie przykładamy również duża wagę do realizacji działań na rzecz lokalnych społeczności - będziemy kontynuować intensywną współpracę ze Współdzielnikiem, jak i oferować warsztaty oraz wydarzenia dla naszych klientów.

Wola Park to ponad 200 sklepów i punktów usługowych, a także przyjazne miejsce spotkań i rozrywki dla całej rodziny. Obiekt działa od 2002 roku. W najbliższym otoczeniu centrum znajduje się zabytkowy park Ulricha. w Wola Parku znajdują się Auchan, Castorama, TK Maxx, H&M, ZARA oraz Punkt odbioru zamówień IKEA. W Wola Parku mieści się też Multikino, klub fitness Zdrofit i Akademia Tańca Ireneusz Sulewski.

