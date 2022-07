Nowy salon ChangeLingerie  w Poznań Plaza 

To już trzeci sklep z bielizną duńskiej marki w stolicy Wielkopolski.

Na jego potrzeby wynajęto 84-metrowy lokal usytuowany na parterze pomiędzy Yves Rocher, a Calzedonią.

Z okazji otwarcia Klienci do końca miesiąca mogą dokonać zakupów z rabatem 40 proc. na wszystko, a w dniu otwarcia czekają na nich także upominki o minimalnej wartości 59zł do zakupów oraz słodki poczęstunek.

Salon wypełnił się zmysłową bielizną, modnymi strojami kąpielowymi, wygodną bielizną nocną, praktyczną odzieżą domową oraz niezbędnymi dodatkami. Changeszanuje naturalne piękno kobiet i projektuje bieliznę w szerokiej palecie rozmiarów. Oferuje aż 88 rozmiarów biustonoszy (miski od A do M i obwody od 60 do 100cm) oraz profesjonalne, bezpłatne doradztwo w zakresie brafittingu umożliwiające perfekcyjne dopasowanie bielizny.

Naszą filozofią jest zapewnienie każdej kobiecie idealnego dopasowania, niezależnie od kształtu sylwetki i noszonego rozmiaru. Kochamy kobiece kształty takimi, jakie są i jesteśmy przekonani, że to nie Ty powinnaś pasować do biustonosza, a biustonosz powinien pasować do Ciebie - mówi Marcelina Zięciak, PR Manager ChangeLingerie w Polsce.