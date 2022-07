Nowy salon eobuwie.pl w Focus Mall naszpikowany technologią

Nowy sklep to m.in. interaktywna przymierzalnia Modivo, skaner esize.me umożliwiający wykonanie darmowego skanu 3D stóp czy robot Pepper w roli asystenta sprzedaży.

Salon w Focus Mall oferuje usługę Rezerwuj i Przymierz.

Nowy koncept marki pozwala klientom na dostęp do ponad 15 tys. produktów od ręki.

Salon eobuwie.pl w Piotrkowie łączy w sobie najnowsze rozwiązania technologiczne z najwyższej jakości, sprawną obsługą. Nowy sklep znajduję się na parterze galerii obok Big Star. Na klientów czeka 28 stoisk z tabletami, na których przeglądać można ofertę aż 350 tys. modeli butów, dodatków oraz ubrań od 650 marek oraz niemal 60 tys. starannie wyselekcjonowanych produktów prestiżowych marek premium, m.in.: Tommy Hilfiger, Guess, Polo Ralph Lauren, Pinko, Michael Kors, Liu Jo, Elisabetta Franchi czy Calvin Klein.

– W Focus Mall w Piotrkowie stale zapewniamy klientom dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań zakupowych i jak najszerszej oferty produktów. Salon eobuwie.pl to jedyny tego typu sklep w naszym regionie. Wierzę, że niesamowicie szeroki wybór obuwia i odzieży, w tym poszukiwanych, niedostępnych gdzie indziej marek premium, sprawi, że eobuwie.pl będzie często odwiedzanym miejscem przez klientów galerii. Warto też zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi sklepu, z których korzystanie jest unikalnym doświadczeniem – komentuje Olga Wiernicka, Area Marketing Manager NEPI Rockcastle.

Na odwiedzających czekają specjalne, 3 interaktywne przymierzalnie Modivo, w których zapewniono m.in. sterowanie oświetleniem oraz zamawianie kolejnych rozmiarów danego produktu. Salon posiada także skaner esize.me umożliwiający wykonanie darmowego skanu 3D stóp. Na potrzebujących konsultacji czeka robot Pepper w roli asystenta sprzedaży. Kolejnym udogodnieniem jest usługa Rezerwuj i Przymierz (Reserve&Collect).

Oznacza to, że klient przegląda ofertę online lub w aplikacji Modivo, a następnie wybrane produkty zamawia do sklepu, gdzie może je przymierzyć i zapłacić za te, które ostatecznie wybrał. O skompletowaniu zamówienia klient jest informowany powiadomieniem SMS. W takim przypadku dostawa zajmuje do dwóch dni roboczych. Cały proces - odebranie zamówienia, przemierzenie, zwrot - odbywa się w jednym miejscu, bez żadnych dodatkowych opłat. Do momentu zakupu klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Zamówienia są dostępne do odbioru przez 72 godziny. Dodatkowo każdy zamawiający ma 100 dni na ewentualny zwrot produktów.