Nowy salon Giacomo Conti szykuje się do startu w Kłodzku

Zrównoważony rozwój marki Giacomo Conti na południu Polski.

Polska firma zwiększa liczbę swoich salonów mieszczących się na terenie województwa dolnośląskiego.

Będzie to 10 salon w portfolio marki, zlokalizowany w tym regionie. Jego lokalizacja sprawi, że stanie się najbardziej wysuniętym na południowy zachód miejscem sprzedaży eleganckiej odzieży męskiej od Giacomo Conti.

Ekskluzywny obiekt handlowy został zaprojektowany zgodnie z najnowszym designem i standardem. Wszystko po to, by ułatwić i uprzyjemnić cały proces wyboru konsumenta. Salon mieścić się będzie w galerii umiejscowionej na skrzyżowaniu dróg prowadzących do centrum miasta. Taka lokalizacja z pewnością zachęci do odwiedzin mieszkańców Kłodzka i okolic.

Firma niezmiennie wychodzi naprzeciw wysokim wymaganiom konsumentów. Indywidualne podejście osiąga dzięki profesjonalnemu doradztwu w dziedzinie mody męskiej. Dodatkowo oferuje możliwość skorzystania z bezpłatnych korekt krawieckich oraz usługi szycia na miarę. Tym samym spółka optymalizuje sprzedaż, uzyskując zadowolenie swoich klientów.

mat.pras.

Giacomo Conti od lat prezentuje filozofię włoskiego designu i polskiej tradycji krawiectwa. To synergia klasyki z nowoczesnością, dostarcza wybór spośród wielu stylizacji eleganckich, smart casual oraz ślubnych. Aktualna oferta sezonowa zawiera między innymi modne kurtki skórzane i ciepłe męskie płaszcze, które są idealną propozycją na zmienną jesienną aurę.