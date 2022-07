Nowy salon Kodano Optyk w Libero Katowice

Do dyspozycji klientów został oddany przestronny salon o powierzchni blisko 110 mkw.

W salonie dostępne są także stanowiska do badania wzroku i konsultacji optycznej oraz komfortowa poczekalnia dla klientów.

Wnętrze KODANO Optyk zaprojektowane zostało w minimalistycznym stylu.

- W swojej działalności koncentrujemy się na budowaniu oryginalnej, atrakcyjnej i odpowiednio skomponowanej oferty dla klientów. Chcemy zaskakiwać ich nowymi propozycjami i konceptami handlowymi. Otwarcie nowego salonu KODANO Optyk to dla nas satysfakcja i jednocześnie kolejny etap w realizacji tej długofalowej strategii. Nowa marka otwiera przed naszymi klientami różnorodne możliwości, umacniając szeroko pojęty segment mody i urody. Daje również kolejny powód do odwiedzin Libero i zachęca do skorzystania z jego unikatowej oferty - mówi Michał Banasik, Senior Leasing Manager Echo Investment i podkreśla: Dzięki skutecznie realizowanej strategii przyciągamy nowe marki. To potwierdza potencjał Libero, który dostrzegają zarówno popularne, polskie marki, jak i światowe brandy.

- Salon KODANO Optyk w galerii Libero jest drugim salonem naszej sieci w Katowicach i bardzo cieszymy się z dołączenia do grona najemców. Wybraliśmy Galerię Libero, ponieważ naszym zdaniem jest to jedno z najbardziej interesujących miejsc spotkań oraz zakupów w tym mieście. Galeria posiada szeroki wybór sklepów modowych i punktów usługowych, a dzięki naszej obecności wzbogaci swoją ofertę o najmodniejsze okulary w najlepszych cenach na rynku – wskazuje Konrad Kuska, specjalista ds. rozwoju w KODANO Optyk.