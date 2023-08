Do grona najemców Designer Outlet Sosnowiec dołączyła krakowska marka KULIG. Nowo otwarty sklep uzupełnił szeroką ofertę salonów obuwniczych dla kobiet i mężczyzn, dostępną w centrum.

Salon brandowy w Designer Outlet Sosnowiec to kolejny krok w rozwoju marki.

Po rodzinnym Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Szczecinie to właśnie w tym centrum można poznać niebanalne kolekcje tego polskiego producenta.

Nowy sklep zajął lokal o powierzchni ponad 88 mkw.

W ofercie marki oprócz wielu kolekcji dla kobiet i mężczyzn dostępne są też akcesoria – torebki, paski damskie i męskie, ozdobne klipsy do butów czy środki do pielęgnacji wyrobów skórzanych.

Marka podkreśla, że każda para produkowana jest w Polsce z wysokiej jakości materiałów.

- To otwarcie jest kolejnym z zaplanowanego na ten rok cyklu nowości w Designer Outlet Sosnowiec. Marka KULIG, od ponad 30 lat doceniana przez polskich klientów, z pewnością wzbogaci naszą ofertę w segmencie obuwia, który jest szczególnie poszukiwany przez klientów centrów typu outlet. To też następny krok w rozwoju tenant mixu odpowiadającego na zapotrzebowanie naszych klientów – mówi Dariusz Obołończyk, Center Manager Designer Outlet Sosnowiec, ROS Retail Outlet Shopping.

W tym roku Designer Outlet Sosnowiec włączył do grona najemców m.in. marki Tommy Hilfiger, Salewa, Guess Kids czy Duka, a także znacznie powiększył salon marki adidas. Nowy salon z obuwiem to naturalny kolejny krok w uzupełnianiu oferty.

Wywodząca się z Krakowa marka KULIG powstała w 1990 roku. Prężnie rozwijająca się firma szybko zdobyła uznanie i zaczęła otwierać kolejne salony poza rodzinnym miastem. Obecnie na polskim rynku można je spotkać w 4 największych miastach: Kraków, Warszawa, Poznań i Szczecin.

***

Designer Outlet Sosnowiec to największe centrum outletowe w regionie, położone w Sosnowcu przy trasie S1 i autostradzie A4 (ul. Orląt Lwowskich 138). Dzięki ponad 100 markom (takim jak np. Desigual, Benetton, Nike, 4F, New Balance, Puma, Salomon, adidas, Umbro, BOSS, Tommy Hilfiger, Levi’s czy Guess) oraz cenom niższym od 30 do 70% przez cały rok, oferuje najlepsze możliwości robienia zakupów.

Architektura outletu przypominająca XIX-wieczną wiktoriańską uliczkę handlową, wydzielona część restauracyjna oraz plac zabaw dla dzieci uzupełniają wyjątkowe wrażenia zakupowe. Nowo powstała zewnętrzna strefa relaksu wraz ze ścieżką edukacyjną, położone nad zbiornikiem wodnym pozwalają na przyjemne spędzanie czasu także po zakupach.

Odwiedzający centrum goście mogą skorzystać z rozbudowanego bezpłatnego parkingu na ponad 1800 samochodów.

Cały projekt tworzy unikalną w skali regionu lifestylową przestrzeń zakupowo-wypoczynkową, która jest odpowiedzią na potrzeby współczesnych klientów. Designer Outlet Sosnowiec jest zarządzany przez ROS Retail Outlet Shopping.

