Krosno to kolejne miasto, które wkrótce dołączy do mapy salonów Lancerto. Tym samym sieć polskiej marki odzieży premium rozrasta się w województwie podkarpackim, z którego się wywodzi.

Otwierając sklep właśnie w tej lokalizacji, Lancerto ma nadzieję przyciągnąć klientów ze Słowacji.

Będzie to 45. sklep marki w 36. mieście. Otwarcie planowane jest już na drugi kwartał 2023 r.

Salon Lancerto powstaje zgodnie z najnowszym konceptem wizualnym marki. Zostanie wyposażony w nowoczesne meble, a w wystroju pojawią się elementy drewniane i stalowe. Całość będzie utrzymana w kolorystyce znanej z innych salonów, w których dominują beże, brązy i granaty. Sklepy Lancerto są projektowane tak, by przywoływać na myśl produkty premium, z których słynie marka, ale bez onieśmielania klienta. Całość zostanie dopełniona akcentami podróżniczymi nawiązującymi do motta marki: „Życie to podróż. Na własnych zasadach”.

– Wszystkie lokalizacje wybieramy zawsze bardzo starannie. Salon w Krośnie będzie kolejnym sklepem w naszym mateczniku – na Podkarpaciu. Dlatego otwarcie to jest dla nas powodem do szczególnej radości. Mamy nadzieję, że sklep pozwoli nam zyskać kolejnych nowych klientów. Ponadto nasze propozycje już dziś cieszą się dużą popularnością wśród Słowaków. Liczymy w związku z tym, że dzięki nowemu salonowi zlokalizowanemu w pobliżu polsko-słowackiej granicy powitamy w naszych progach gości ze Słowacji – mówi Michał Grochala, Brand Manager Lancerto.

Na 107 mkw. powierzchni znajdą się najnowsze kolekcje Lancerto, a także linie całoroczne ubrań, wśród których znaleźć można wygodne garnitury COMFORT PLUS z efektem natural stretch, a także wyjątkową ofertę garniturów, marynarek i spodni Business Mix z możliwością dowolnego konfigurowania pod katem rozmiaru, kroju i koloru. Nie zabraknie eleganckich dodatków, w tym m.in. portfeli, krawatów, pasków i muszek.

Mieszkańcy Krosna będą mogli skorzystać też ze specjalnych tabletów. To rozwiązanie znane z innych salonów Lancerto pozwoli klientom zamówić do przymierzenia ubrania niedostępne na miejscu. Elementy garderoby dotrą do sklepu w maksymalnie 48 godzin.

Nowy salon będzie znajdował się w Centrum Handlowym VIVO! Krosno przy ul. Bieszczadzkiej 29. Zgodnie z filozofią wyboru lokalizacji sklep Lancerto położony będzie w pobliżu innych marek odzieżowych z segmentu premium oraz salonów z biżuterią i zegarkami.

Lancerto to polska marka założona w 2008 roku.

