Nowy salon na mapie sieci Quiosque

Nowy salon to sklep franczyzowy. Lokal ma powierzchnię 101 mkw. Mieści się w Galerii Jurand.

- Zgodnie z przyjęta strategią salony Quiosque powstają przede wszystkim w mniejszych galeriach handlowych. Dzięki temu możemy być bliżej naszych Klientek. Widzimy, że chętniej robią zakupy w sklepach zlokalizowanych blisko ich miejsca zamieszkania, w salonach które znają. W Szczytnie podejmujemy współpracę z nowym partnerem. W rejonie jest mało naszych sklepów, a Szczytno jest miastem z dużym potencjałem – mówi Małgorzata Larwa, Manager ds. Ekspansji.

Marka zaprasza do współpracy potencjalnych franczyzobiorców. Aby współpracować z Quiosque należy posiadać lokal, którego optymalna dla marki powierzchnia ma metraż od 100 do 130 mkw., w mieście powyżej 30 tysięcy mieszkańców. Koszt inwestycji to, w zależności od stanu lokalu, od 1 000zł do 2 500zł netto na mkw.