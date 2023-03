Ziko Optyk nie zwalnia tempa rozwoju i 15 marca przy ulicy Modrzejowskiej 16 w Sosnowcu otwiera kolejny salon optyczny. To już 9 Ziko Optyk w Polsce.

Z okazji otwarcie salonu w Sosnowcu klienci będą mogli skorzystać z bardzo atrakcyjnej oferty i m.in. kupić kompletną parę okularów tylko za 79 złotych.

Oprócz tego czekają setki opraw okularowych znanych marek,

Każdy gość salonu, będzie mógł zasięgnąć porady profesjonalnego zespołu specjalistów i zbadać wzrok.

Niskie ceny i ogromny wybór eleganckich i modnych opraw to wyróżnik sieci Ziko Optyk. Dlatego tak chętnie Klienci odwiedzają nowe salony optyczne, których od stycznia tego roku systematycznie przybywa. W lutym salony Ziko Optyk otworzyły się w Mielcu i Legionowie, a w marcu również w Sosnowcu.

Z okazji otwarcia nowego salonu mieszkańcy Sosnowca będą mogli skorzystać z nie lada promocji m.in. będzie można kupić okulary korekcyjne za pół ceny, a także skorzystać z oferty na zakup kompletnej pary okularów jedynie za 79 zł.

Ziko Optyk w Sosnowcu. Fot. Mat. pras.

W asortymencie wszystkich salonów znajdują się soczewki kontaktowe, soczewki okularowe, akcesoria do okularów, okulary przeciwsłoneczne oraz oprawy korekcyjne, zarówno dla kobiet, mężczyzn, jak i dzieci. W sieci Ziko Optyk znajduje się ok. 700 opraw m.in. od marek takich jak Ray-Ban, Vogue Eyewear, Armani Exchange, Ralph by Ralph Lauren i Polaroid.

Bardzo ważnym wyróżnikiem sieci obok starannie dobranego asortymentu jest fachowe doradztwo w zakresie doboru odpowiednich dla Klienta opraw i soczewek okularowych. Profesjonaliści z salonów Ziko Optyk codziennie przeprowadzają badania wzroku pod kątem doboru korekcji okularowej i soczewek kontaktowych. Poza tym w salonach dostępny jest szereg różnych usług m.in. salony świadczą usługę bezpłatnego, dożywotniego serwisu, co oznacza, że klienci, którzy zakupili w Ziko Optyku okulary, mogą skorzystać z drobnych napraw i regulacji oraz z bezpłatnego profesjonalnego czyszczenia okularów w myjce ultradźwiękowej.

Ziko Optyk. Fot. Mat. pras.

Warto podkreślić, że nowy salon Ziko Optyk charakteryzuje się nowoczesnym i przytulnym wnętrzem. W każdym salonie znajduje się gabinet do badania wzroku, a w poczekalni na Klientów czeka aromatyczna kawa.

