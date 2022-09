Marka lifestylowa Outhorn otworzyła swój sklep w krakowskiej Bonarce. Marka projektuje i szyje przede wszystkim dla młodych osób.

12 sierpnia marka lifestylowa Outhorn, dla której ważni są ludzie i budowanie otwartej dla wszystkich społeczności, otworzyła swój sklep w krakowskiej Bonarce.

Marka projektuje i szyje przede wszystkim dla młodych osób.

W salonie stacjonarnym znajdziesz ponadczasowe kolekcje, uniwersalne formy i kolory nawiązujące do natury.

Outhorn tworzy ubrania oraz dodatki z najwygodniejszych materiałów. Na pierwszym planie widać proste, ponadczasowe kroje oraz barwy inspirowane naturą, takie jak beże, biel, błękit czy zieleń.

Doskonale przemyślana i zaprojektowana przestrzeń w salonie.

Ten wyjątkowy salon to doskonale przemyślana i zaprojektowana przestrzeń, w której każdy poczuje się swobodnie i znajdzie coś dla siebie. Jasna kolorystyka wnętrza, podobnie jak same kolekcje, nawiązują do kolorów natury. We wnętrzu nie brakuje drewna, betonu, surowej stali czy lnu.



W tak starannie przygotowanym miejscu są prezentowane najnowsze kolekcje Outhorn. Inspiracje naturą nie kończą się tylko na projektach ubrań. Torby na zakupy zostały wyprodukowane z papieru z recyklingu, a nadruki z farby wodnej. Ponadto karty podarunkowe to także ekologiczne tworzywo, a w ich opakowaniach zatopiono nasiona, z których wykiełkuje łąka.

Na otwarciu można było wylosować sobie prezent!

Odwiedzający sklep klienci mogli nie tylko wziąć udział w ciekawych warsztatach ze sztuki origami z @mangghamuseum, nauczyć się nowych umiejętności tworzenia bukietów z @petitefleur_pracownia oraz zasmakować świeżo parzonej kawy z @krolowa.przedmiescia, ale też samemu wylosować prezent. Dodatkowo każdy mógł zrobić zakupy ze specjalnie przygotowanym na tę okazję rabatem -40 proc. na całe zakupy. Na wydarzeniu goście mogli również poznać przyjaciół marki między innymi z @olcyk, @sylwia_butor i @aniapalka i wspólnie wziąć udział w angażujących warsztatach.

Odwiedzający sklep klienci mogli wziąć udział w ciekawych warsztatach.



To 10. salon marki a na tym nie koniec! Przewidywane są kolejne otwarcia sklepów stacjonarnych w całej Polsce.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl