Atrium Kasztanowa w Pile zyskał nowego najemcę.

Eleganckie sukienki na co dzień i na specjalne okazje, a może pikowane kurtki, klasyczne płaszcze? Tu znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by zbudować uniwersalną szafę na lata! Zapraszamy do nowego salonu Quiosque w naszym centrum! - informuje Atrium Kasztanowa na portalu Facebook.

Quiosque to marka, która od blisko 30 lat pomaga kobietom odnaleźć dopasowane do ich indywidualnych potrzeb stylizacje. W swojej ofercie stawia przede wszystkim na oryginalność i funkcjonalność proponowanych ubrań.

Atrium Kasztanowa to centrum o powierzchni handlowej ponad 12 tys. mkw. Na terenie Atrium Kasztanowa znajduje się 60 sklepów i lokali reprezentujących różne branże. Wśród głównych najemców centrum znajdują się kino Helios i elektromarket Media Expert oraz marki, takie jak: Żabka, H&M, CCC, Rossmann, Pepco, Sephora, 50 Style, Monnari, Big Star, Wojas, Apart, Esotiq, Pawo, Vistula, Femestage, Diverse, KFC i Pizza Hut. Do dyspozycji klientów Atrium Kasztanowa jest 355 miejsc parkingowych.

