8 listopada Dom Mody Klif powitał nowego najemcę z branży beauty, markę Rituals Cosmetics.

Salon Rituals zlokalizowany jest na parterze i zajmuje ponad 200 mkw.

Jego otwarciu towarzyszy specjalny event, w ramach którego pierwszych 50 klientów salonu otrzyma specjalne torby z niespodziankami.

Bestsellerowa pianka dostępna jest w promocyjnej cenie, a do każdych zakupów dołączone sa patyczki zapachowe z klasycznej kolekcji.

Ogromnie cieszy nas, że do naszego portfela najemców dołącza zaangażowana w zrównoważony rozwój marka luksusowa, jaką jest Rituals. Jesteśmy przekonani, że jej różnorodne produkty są idealną odpowiedzią na potrzeby naszych klientów i staną się ich regularnym wyborem zakupowym – mówi Aneta Brzezińska, Marketing Manager Domu Mody Klif.

Rituals oferuje kosmetyki do kąpieli i do pielęgnacji ciała oraz produkty do domu i odzież typu home wear. Istniejąca od 2000 roku marka rozwijając swoje portfolio kładzie szczególny nacisk na dobre samopoczucie swoich klientów. Obecnie prowadzi działalność w prawie 40 krajach, gdzie posiada ponad 1000 sklepów, 3000 punktów w ramach shop-in-shop oraz 5 obiektów spa.

