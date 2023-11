Już 15 listopada miłośnicy zakupów oraz mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic będą mogli zrobić pierwsze zakupy w nowym sklepie E.Leclerc o dużej powierzchni 5 tys. mkw.

W Jeleniej Górze przy Alei Jana Pawła II 17 już w połowie listopada zostanie otwarty sklep E.Leclerc.

Obecnie E.Leclerc zatrudnia ponad 5000 pracowników w 43 sklepach znajdujących się w 38 miastach na terenie 15 województw.

W nowym sklepie na Dolnym Śląsku pracę rozpocznie ponad 100 osób.

Na powierzchni ponad 5 tys. mkw klienci znajdą szeroki wybór produktów wysokiej jakości w przystępnej cenie. Dodatkowym atutem podczas zakupów będzie stacja paliw pod szyldem E.Leclerc. Dla wygody gości przygotowano aż 675 miejsc parkingowych, co gwarantuje komfortowe zakupy bez względu na porę dnia.

Dla uczczenia tego wyjątkowego wydarzenia planowane są liczne atrakcje w dniu otwarcia, w tym uroczyste powitanie pierwszego gościa, przecięcie wstęgi, a także konkursy, które sprawią, że ten dzień będzie niezapomniany dla wszystkich, którzy odwiedzą sklep.

- Jesteśmy dumni, że możemy zaprosić mieszkańców Jeleniej Góry i okolic do naszego nowego sklepu, który oferuje bogatą ofertę produktów i usług. Nasz zespół jest gotów zapewnić najlepsze zakupy i niezapomniane doświadczenia klientom - komentuje prezes sklepu E.Leclerc w Jeleniej Górze, Witold Justyński.

- Otwarcie nowego sklepu E.Leclerc to wyjątkowa okazja dla mieszkańców Jeleniej Góry. Wzmacnia to naszą pozycję jako atrakcyjnego miejsca do życia i zakupów. Cieszymy się, że tak renomowana marka inwestuje w nasze miasto, tworząc nowe miejsca pracy i dostarczając naszym mieszkańcom doskonałe produkty - dodaje Prezydent Miasta Jeleniej GóryJerzy Łużniak.

- Jestem przekonana, że mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic znajdą tutaj nie tylko szeroki wybór produktów, ale także wyjątkową atmosferę zakupów, wzbogaconą o liczne atrakcje – powiedziała Patrycja Sienkiewicz-Nowak, dyrektor handlowa E.Leclerc Polska.

Sklepy E.Leclerc obecne w Polsce od 28 lat w odpowiedzi na obecne trendy i sytuację konsumencką, postanowiły całkowicie zmienić i odświeżyć podejście marki do klientów. Badania NielsenIQ dostarczając niezbędnej wiedzy o zmieniających się trendach i zachowaniach konsumenckich przyczyniły się do zmiany dotychczasowej strategii dla sieci sklepów E. Leclerc. Jednym z jej elementów jest m.in skupienie się na rozwoju marek własnych, bo jak pokazują badania, to właśnie ich udział wartościowy w koszyku FMCG rośnie szybciej niż produktów markowych. Obecnie wynosi on 22,1%, co daje mu 1,5 p.p. wzrostu w stosunku do roku 2022. Poprzez oferowanie szerokiego wyboru artykułów pod własnym szyldem E.Leclerc zapewnia utrzymanie korzystnych cen oraz atrakcyjnej oferty. Marki własne stały się równie ważnym elementem, co standardowe produkty dostępne w sklepie.

