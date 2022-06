Nowy sklep Empik przy Rondzie Wiatraczna

Z okazji otwarcia nowego sklepu, w dniach 10-11 czerwca na odwiedzających Empik przy Rondzie Wiatraczna czekają atrakcje.

Premierowy salon popularnej i lubianej sieci zlokalizowany jest przy ul. Grochowskiej 230 w Warszawie.

Druga płyta i książka z wyprzedaży z 50% rabatem, 30-dniowy dostęp do aplikacji Empik Go z tysiącami audiobooków, e-booków i podcastów oraz Empik Music z milionami utworów, 25% zniżki na odbitki w Empik Foto przy zakupach za min. 50 zł – Empik przygotował dla klientów nowego salonu sporo atrakcji na weekend 10-11 czerwca. Ponadto 100 pierwszych osób, które zrobią zakupy za min. 80 zł otrzyma roczny dostęp do programu Empik Premium, z szerokim pakietem korzyści. To m.in. stała zniżka 15 proc. na zakupy w salonie, do -20 proc. na Empik.com, dedykowane promocje czy dostawa za 0 zł kurierem i do tysięcy punktów odbioru w całej Polsce.

Empik Grochowska to 304. sklep na mapie Polski i 31. w sercu Mazowsza. Nowy warszawski salon ma powierzchnię 330 mkw.