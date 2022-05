Nowy sklep LEGO. W ofercie ekskluzywne kolekcje klocków

W sklepie wszyscy fani LEGO mogą zapoznać się z nową koncepcją "retailtainment", czyli łączenia zakupów z zabawą.

LEGO zapowiedziało też wprowadzenie ekskluzywnych kolekcji klocków, dostępnych tylko w oficjalnych sklepie LEGO oraz budowle inspirowane Poznaniem.

– Wiemy, że dla fanów LEGO w naszym regionie będzie to na pewno duże wydarzenie. Dotąd nasi klienci mieli możliwość zakupienia klocków marki u wybranych najemców naszego centrum. Już w maju będą mogli wybrać się do

sygnowanego logotypem LEGO sklepu, w którym dostępne będą nowe kolekcje klocków, jak i kultowe modele. Cieszymy się, że marka zdecydowała się na współpracę z Posnanią. Jesteśmy pewni, że to idealne miejsce dla kultowych marek, które łączą pokolenia i budują wspólne wspomnienia – mówiła wcześniej Magdalena Skorniak, dyrektor działu najemców Posnanii.

Datę otwarcia podano już miesiąc temu. Jak podaje epoznan.pl, już od wczesnych godzin porannych przed sklepem ustawiła się gigantyczna kolejka.

Specjalnie na otwarcie poproszono certyfikowanego konstruktora z klocków LEGO, Riccardo Zangelmi, o przygotowanie unikatowego modelu z klocków, który odzwierciedla popularną atrakcję Poznania.