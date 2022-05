Nowy sklep sieci Dealz otwiera się w Okęcie Park

Centrum handlowe Okęcie Park ma nowy sklep - Dealz.

Najemca zajmie prawie 500 mkw.

Dzięki współpracy z Mallson Polska – firmie doradczej na rynku nieruchomości komercyjnych - centrum handlowe Okęcie Park pozyskało nowego najemcę – sklep międzynarodowej sieci Dealz. Sklep zajmie powierzchnię ok. 460 mkw., a otwarcie zaplanowane jest na przełom czerwca/lipca 2022r.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Otwarcie Dealz będzie kolejnym etapem uzupełnienia oferty parku handlowego o najemców oferujących produkty szybkozbywalne (FMCG). Pojawienie się wśród najemców centrum znanych sieci dyskontowych oraz marek pozwalających na zaspokojenie codziennych potrzeb, to odpowiedź na niesłabnącą popularność tego typu formatów zakupowych wśród konsumentów. Wcześniej – w ostatnich miesiącach - swoje nowe sklepy otworzyli już najemcy: Action (900 mkw.), Pepco (630 mkw.) i Rossmann (420 mkw.).

Okęcie Park to jeden z większych warszawskich parków handlowych. Działa tam m.in. nowoczesny sklep Agata Meble, Media Markt, market spożywczy Auchan, Jysk, Bel-Pol, Burger King oraz Świat Dziecka. Część rozrywkową obiektu stanowo park trampolin Jump World oraz centrum wspinaczkowe Murall. Klienci mogą dogodnie dojechać do centrum zarówno komunikacją miejską, jak i samochodem – bezpłatny parking naziemny i podziemny liczy łącznie ok. 1.700 miejsc.

Właścicielem i zarządcą Okęcie Park jest Grupa Octava Property Trust.