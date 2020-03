Nowy strategiczny najemca strefy rozrywki w Sky Tower

Kolejkowo, po przeniesieniu do Sky Tower, zajmie powierzchnię ok. 1 650 m kw., czyli będzie prawie 5-krotnie większe niż dotychczas. Makieta zostanie również wzbogacona technologicznie i artystycznie, co zdecydowanie wyróżni ją na tle innych, popularnych wśród odwiedzających, miejsc. Otwarcie planowane jest na grudzień 2020 roku.

Oprócz Kolejkowa na poziomie +1 obiektu pojawią się liczne atrakcje uprzyjemniające spędzanie wolnego czasu, wśród nich stanowiska VR symulujące np. jazdę po torze wyścigowym czy do e-sportu. Strefa sąsiaduje z food courtem, który również uległ przebudowie, mającej na celu poprawę dostępności punktów gastronomicznych dla klientów, pracowników biur i turystów. Docelowo znajdzie się tu także powierzchnia dedykowana turystyce z nowym wejściem do Punktu Widokowego oraz kasą biletową.

- Dzięki sukcesywnie wdrażanym zmianom, zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku strategią, Sky Tower będzie miejscem nowoczesnym, wykraczającym poza stereotypy, które warto odwiedzać regularnie i zostawać w nim na dłużej. Zatwierdzenie koncepcji oraz podpisanie pierwszej umowy z nowym najemcą strefy autorskich konceptów kulinarnych, Sky Kitchen, stało się milowym krokiem do powstania we Wrocławiu butikowego miejsca łączącego intrygującą przestrzeń z oryginalnymi smakami. Teraz czas na kolejną spektakularną zmianę - Kolejkowo - mówi Piotr Pirogowicz, Dyrektor Zarządzający w Develia S.A.

Czym jest Kolejkowo? To olbrzymia, tętniąca życiem makieta, w skali 1:25 niezwykle precyzyjnie odwzorowująca zabytki Dolnego Śląska i życie jego mieszkańców, ukazująca ich w przeróżnych sytuacjach dnia codziennego. Wrocławska atrakcja jest jedyną w Polsce, w której pada deszcz czy pływa statek.

- Ogromnie cieszę się, że nasz niezwykły projekt, jakim jest Kolejkowo, po przeniesieniu do Sky Tower wkroczy na nowe tory. Makieta zostanie znacznie powiększona i wzbogacona o kolejne obiekty. Szykujemy jeszcze wiele niespodzianek, również technologicznych. Mogę obiecać, że dołożymy wszelkich starań, by zaskoczyć każdego z odwiedzających - mówi Jakub Paczyński, CEO Fores.