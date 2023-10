Viking z ofertą cateringu dietetycznego odżywek i suplementów będzie dostępny stacjonarnie dla klientów w Białymstoku

Viking Point planuje uruchomienie nowego punktu sprzedaży w Białymstoku.

Marka ma obecnie około trzynastu lokalizacji.

Viking ma punkty w takich miastach jak: Warszawa, Łomża, Ełk, Gdańsk, Suwałki, Ostrołęka, Białystok, Olsztyn i Sokółka.

Nowe otwarcie Viking Point planowane jest na 13 listopada. Z okazji otwarcia kolejnej lokalizacji marka Viking przygotowała rabaty dla pierwszych klientów. W stacjonarnych punktach marki czekają dania sygnowane logiem Viking odżywki i suplementy. W nowym punkcie przygotowano cały dzień promocji.

Kuchnia Vikinga to catering dietetyczny. Firma stawia na komunikację z konsumentami, a także dba o dobre relacje w społeczności Vikinga. "Obudź w sobie Vikinga i dołącz do #vikingteam!" to hasło marki.

Usługodawca dowozi do ponad 3500 miejscowości.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl