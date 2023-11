Designer Outlet Warszawa zaprasza klientów do nowo otwartego, powiększonego salonu Lancerto. Sklep został wyposażony w tablety dla klientów za pomocą których odwiedzający będą mogli zamówić do przymierzenia ubrania niedostępne na miejscu w sklepie.

Designer Outlet Warszawa oferuje mix polskich i zagranicznych marek modowych, w tym liczną grupę marek segmentu premium.

W ofercie centrum możemy znaleźć m.in.: Armani, Calvin Klein, Furla, Guess, Högl, Lacoste, MaxMara, Pandora, Pinko, Tous czy Vistula.

Unikatowa architektura Designer Outlet Warszawa nawiązuje do warszawskiego Starego Miasta. To mocny wyróżnik na tle innych obiektów handlowych, gwarantujący niezapomnianą atmosferę podczas zakupów.

Dotychczasowy sklep outletowy marki został przeniesiony do nowego lokalu i zajmuje obecnie powierzchnię 174 mkw. - o 70 mkw. więcej od poprzedniego. Przestrzeń została zaaranżowana według najnowszego konceptu wizualnego marki, nawiązującego do motta Lancerto: „Życie to podróż. Na własnych zasadach.”

Klienci zastaną tu kameralne wnętrza, w których dominują szlachetne ciemne kolory połączone z ciepłym beżem i szarościami. Drewniane meble z metalowymi elementami stanowią piękną oprawę dla wysokiej jakości, bogatej oferty marki.

Co więcej, salon został wyposażony w tablety dla klientów, za pomocą których odwiedzający będą mogli zamówić do przymierzenia ubrania niedostępne na miejscu w sklepie. Bez względu na lokalizację zamówienie dotrze do salonu w maksymalnie 48 godzin.

- Bardzo cieszymy się z większego i zmodernizowanego salonu w Designer Outlet Warszawa, ponieważ kanał sprzedaży, jakim są outlety jest bardzo ważną gałęzią naszej działalności. Od samego początku mocno inwestujemy właśnie w ten segment retail i dostrzegamy dalszy potencjał do współpracy. Szczególnie w przypadku Designer Outlet Warszawa, który jest obiektem klasy premium z najbardziej rozpoznawalnym markami na rynku – mówi Michał Grochala, Brand Manager Lancerto.

Designer Outlet Warszawa dynamicznie się rozwija, a wraz z centrum rośnie wiele marek. Lancerto jest jednym z tych najemców, którzy skalują swoją sprzedaż outletową, dlatego staramy się umożliwiać zwiększanie sprzedaży, udostępniając nowe, większe lokale pozwalające na dalszy rozwój. To partnerskie podejście pozwala każdej ze stron na osiąganie postawionych sobie celów biznesowych, a nam przynosi wiele satysfakcji - dodaje Katarzyna Ciemińska, Center Manager Designer Outlet Warszawa, ROS Retail Outlet Shopping.

W nowym salonie marki klienci znajdą propozycje dla wszystkich miłośników nienagannego wyglądu, bez względu na wiek i styl jaki preferują. Kolekcje szyte są zgodnie najnowszymi, światowymi trendami, z ogromną uwagą skupioną na jakości tkanin, detali oraz precyzji wykonania.

W Designer Outlet Warszawa można znaleźć również najnowszą kolekcję jesień-zima 2023/24 oraz linię całoroczną, m.in. garniturów Lancerto Comfort Plus, które uszyte są w 100 proc. z wełny z efektem natural stretch, niskim indeksem zagnieceń oraz powłoką hydrofobową, w którą nie wnika woda. Nie zabraknie też unikalnej oferty garniturów, marynarek i spodni Lancerto Business Mix z możliwością dowolnego konfigurowania pod kątem rozmiaru, kroju i koloru.

