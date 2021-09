Nowy właściciel wyburzy Maltę i zbuduje biura lub mieszkania?

Galeria Malta nie radzi sobie już od lat. Poznań przesycony jest galeriami handlowymi. To w tym mieście najszybciej dojdzie do procesów, w wyniku których część galerii zostanie przebudowana albo wyburzona. A w ich miejscu będą powstawać osiedla albo biurowce – pisze gloswielkopolski.pl.

Większość sklepów przeniosła się z Malty do konkurencyjnej Posnanii. Właścicielem galerii do niedawna była firma Sierra Balmain. 22 września została podpisana umowa finalizująca transakcję i centrum przeszło w ręce europejskiego funduszu inwestycyjnego, którego nazwa jak na razie nie jest jawna. Do bezpośredniego nadzoru nad funkcjonowaniem Galerii Malta została zaangażowana spółka Onyx Asset Management.

Galeria Malta w Poznaniu sprzedana



Finalny kształt inwestycji i przyszłość kompleksu handlowo-usługowego nie są przesądzone. Pojawił się pomysł, by obecne powierzchnie handlowe przekształcać w mieszkalne i usługowe czy usługowo-biurowe. Jednak studium zagospodarowania przestrzennego przewiduje w tym miejscu funkcje handlowe, a sam proces zmian w tym przeprowadzanie wielu konsultacji mogłoby zająć ok. 5 lat.

Galeria Malta, otwarta w 2009 roku, to trzykondygnacyjny kompleks o całkowitej powierzchni 162 tys. mkw., położony nad Jeziorem Maltańskim.