Na terenie Galerii Kazimierz w Krakowie została otwarta nowa sala zabaw sieci Fikołki, ze strefą do organizacji urodzin dziecka.

Najmłodsi goście krakowskiego centrum handlowego mają do swojej dyspozycji trzy nowocześnie wyposażone poziomy.

Znajdują się na nich m.in. ponad 6-metrowa zjeżdżalnia falista, 5-poziomowa wieża czy siatkowy labirynt.

W sali wydzielone zostały także przestrzenie do organizacji urodzin dla dzieci oraz strefa malucha.

Galeria Kazimierz od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród rodzin z dziećmi zapewniając im szereg możliwości i atrakcji przygotowanych z myślą o najmłodszych gościach centrum handlowego. Obiekt zapewnia także ogólnodostępny plac zewnętrzny z częścią rekreacyjną.

W ostatnim czasie na terenie centrum powstała nowa sala popularnej sieci Fikołki. W sali o powierzchni 220 mkw. znajdują się m.in.: ponad 6-metrowa zjeżdżalnia falista, basem z kulkami, 5-poziomowa wieża Spider czy siatkowy labirynt. Konstrukcja podzielona została na część główną oraz jednopoziomową część nad salkami. Łączą je dwie kładki na wysokości 2,7 metra nad podłożem.

Otwarcie sali zabaw Fikołki na terenie Galerii Kazimierz jest naszą odpowiedzią na duże zainteresowanie ofertą centrum wśród rodzin z dziećmi. Cieszymy się, że udało się dostosować koncept Fikołki do mniejszej przestrzeni jaką dysponowaliśmy, jednocześnie nie ograniczając ilości i różnorodności atrakcji. Jesteśmy przekonani, że nowo powstałe miejsce zostanie jednym z ulubionych punktów dla najmłodszych na mapie Galerii Kazimierz. A przygotowane przestrzenie znajdą zainteresowanie użytkowników w różnym wieku – zarówno przedszkolnym, jak i szkolnym. Fikołki udostępniają także dwie osobne sale urodzinowe – kulinarną i eksperymentalną, co z pewnością będzie dużą atrakcją dla naszych klientów – mówi Beata Jankowska, dyrektor Galerii Kazimierz.

Naszym strategicznym celem było otwarcie kolejnej sali zabaw Fikołki w Krakowie. Oceniliśmy, że potencjał tego miasta jest znacznie większy niż tylko na dotychczas działającą jedną salę. Również dzielnica w jakiej jest zlokalizowana Galeria Kazimierz, ze względu na jej "rodzinny" charakter, była istotnym elementem. Sama Galeria posiada także profil klienta zgodny z polityką doboru naszych lokalizacji. Jest chętnie odwiedzana przez rodziny z dziećmi i zapewnia odpowiedni poziom odwiedzalności. Ze względu na ograniczenia metrażowe w obiekcie, nasza spółka zdecydowała się na stworzenie konceptu w nowym modelu Fikołki Mini. Należy przy tym zaznaczyć, że model ten nie oznacza mniejszej liczby atrakcji, ale ujęcie ich w bardziej kompaktowym wymiarze – dodaje Bertrand Jasiński, prezes zarządu sieci Sale Zabaw Fikołki.

– Decyzja o wykreowaniu nowej przestrzeni dla dzieci w Galerii Kazimierz była związana z rosnącymi oczekiwaniami klientów Galerii co do oferty rozrywkowo-edukacyjnej dla najmłodszych. Odpowiadając na tę potrzebę, wspólnie z najemcą, podjęliśmy współpracę, aby stworzyć w Galerii Kazimierz nowe miejsce. Fikołki Mini to sala zabaw, w której dzieci aktywnie spędzają czas i uczą się poprzez zabawę. A specjalnie zaprojektowana kawiarenka, serwująca zdrowe przekąski, uprzyjemni spędzany w Fikołkach czas - zarówno rodzicom, jak i dzieciom, stając się atrakcyjną przestrzenią spotkań – mówi Marta Cegielnik, Associate Director w Dziale Powierzchni Handlowych w Colliers.





