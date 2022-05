Nowym podhalańskim uzdrowiskiem będzie Czarny Dunajec

Czarny Dunajec dzięki dotacji w wysokości pięciu mln zł poprowadzi drogę do strefy uzdrowiskowej w gminie. Nowytarg.naszemiasto.pl podkreśla, że to kolejny krok Czarnego Dunajca do sięgnięcia po miano uzdrowiska.