Nuumo, siostrzany szyld marki Homla, otworzy 31 maja w krakowskiej Galerii Bronowice pierwszy w Polsce salon stacjonarny. W ofercie znajdą się produkty do kuchni, jadalni, salonu, sypialni oraz łazienki.

Nuumo to brand rozwijany przez właściciela firmy N2H. Jest siostrzaną marką Homla, która powstała w 2015 r.

Nuumo to oferta produktów premium do wyposażenia wnętrz. Inspiracją i impulsem do jej stworzenia, była chęć odkrywania designerskich nowinek w odpowiedzi na potrzebę indywidualizmu i oryginalności przy kreowaniu wnętrz. W ofercie znajdują się produkty do kuchni, jadalni, salonu, sypialni oraz łazienki.

Nuumo współpracuje ze światowymi markami

- Współpracujemy ze światowymi markami, takimi jak: Alessi, Bloomingville, Contigo, De Longhi, Fiskars, Fissler, Joseph Joseph, Kitchenaid, Mepal, Natchtmann, Seletti, Smeg, Vialli Design, Villeroy&Boch, WMF, Wood Wick czy Zwieger. Całość oferty Nuumo stanowi propozycję wyjątkowych rozwiązań, dla osób poszukujących do swojego wnętrza czegoś więcej niż powtarzalność i łatwo dostępne rozwiązania – wyjaśnia Mariola Górecka, Product Manager marki Nuumo.

