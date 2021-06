O bag wchodzi do Atrium Targówek. To jedyny sklep w Warszawie

O bag to włoska firma, dla której priorytetem jest innowacyjność i uniwersalność.

Najbardziej rozpoznawalnym produktem marki są torebki, które już od kilku sezonów cieszą się niesłabnącą popularnością.

Od teraz mieszkańcy Warszawy mogą wybrać swój ulubiony model oraz spersonalizować produkt w jedynym stacjonarnym butiku w stolicy w Atrium Targówek, przy ulicy Głębockiej 15.

Nowo otwarty lokal znajduje się w pobliżu wejścia B, naprzeciwko sklepu Pull&Bear.

Włoskie torebki w Warszawie

Nowatorskie wzornictwo, szeroka gama kolorystyczna produktów oraz najlepsze materiały – to wyróżniki marki, która skradła serca znawców mody na całym świecie. Wszystkie dodatki O bag wykonane są lekkich tworzyw, takich jak EVA, silikon oraz winyl, gwarantujących wieloletnią trwałość produktu. Dodatkowo, O bag jest bezkonkurencyjnym liderem w zakresie możliwości konfigurowania produktów. Klient może dostosować torebkę, plecak, zegarek lub portfel zgodnie ze swoimi preferencjami i gustem, co czyni każdy produkt wyjątkowym i niepowtarzalnym.

Oferta fashion w Atrium Targówek

Atrium Targówek systematycznie rozbudowuje ofertę z segmentu fashion. Klienci centrum mają do dyspozycji szerokie portfolio brandów odzieżowych m.in. z grupy Inditex oraz LPP. Dodatkowo, w maju dołączyły do nich trzy kolejne, dobrze znane i lubiane marki – New Balance, Diverse i Crocs