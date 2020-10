O bag wchodzi do centrum outletowego na Dolnym Śląsku

Pierwszy outletowy salon marki O bag w Polsce Zachodniej otworzył się 12 października we Wrocław Fashion Outlet. To kolejna marka, która dołącza do grona najemców centrum outletowego na Dolnym Śląsku.

– O bag to brand, którego nie trzeba przedstawiać naszym klientom. Doskonale wpisuje się w koncepcję naszego outletu, który ma być miejscem zakupów w przyjaznych cenach, z szerokim wyborem wyjątkowych marek – mówi Ewa Pawłowska, Leasing Director. – We Wrocław Fashion Outlet pracujemy konsekwentnie nad wzbogacaniem portfolio najemców również o rzadko spotykane marki na polskim rynku. Ta strategia przynosi wymierne efekty, przekładające się na sukcesy finansowe nowych i dotychczasowych najemców pomimo obecnych wyzwań.

O bag to marka, która swój pierwszy sukces osiągnęła z flagową, konfigurowalną torebką z tworzywa EVA. Dzisiaj marka O bag to lider rynku modowego związanego z samodzielnie konfigurowalnymi produktami w obszarze mody. Są to zarówno zegarki O clock, jak i torebki O bag, czy nawet okulary, bransoletki i płaskie obuwie. Wszystkie rozwiązania w nowym sklepie outletowym marki we Wrocławiu będą dostępne w specjalnych, zniżkowych cenach.

Wrocław Fashion Outlet również po ponownym otwarciu w maju tego roku cieszy się sporym zainteresowaniem klientów. Odwiedzalność centrum jest obecnie porównywalna do wyników z 2019 roku. Centrum przez cały czas skutecznie edukuje klientów na temat bezpiecznych zakupów oraz niezmiennie przykłada ogromną wagę do zapewnienia bezpiecznych warunków dla wszystkich odwiedzających i pracujących w Centrum osób.