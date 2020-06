Obawy Polaków dotyczące wyjścia do restauracji czy sklepu nieco mniejsze

W ostatnich dniach nieznacznie zmalały obawy Polaków dotyczące wyjścia do restauracji czy sklepu. Podobnie mniejsze ryzyko związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 widzimy w korzystaniu z hoteli czy usług fryzjerów. Z najnowszej edycji badania firmy doradczej Deloitte pt. „Global State of the Consumer Tracker” wynika, że nad Wisłą powoli, ale poprawiają się nastroje dotyczące sytuacji finansowej. Wciąż tym, co najbardziej niepokoi Polaków w związku z Covid-19 jest zdrowie członków rodziny. To istotne dla aż 73 proc. zapytanych, podczas gdy globalnie odpowiedziało tak 62 proc. konsumentów. Co ciekawe nadal niespełna jedna czwarta Polaków deklaruje, że w najbliższym czasie więcej wyda na artykuły spożywcze.

Przeprowadzone w połowie czerwca badanie jest w sumie piątą tego rodzaju analizą reakcji i obaw konsumentów w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Wzięło w nim udział po tysiąc osób z każdego spośród 18 krajów: Australii, Belgii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Irlandii, Włoch, Japonii, Meksyku, Holandii, Korei Południowej, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Chile oraz Polski. Firma doradcza Deloitte powtarza badanie „Global State of the Consumer Tracker” co dwa tygodnie. Tak regularne badanie nastrojów konsumentów daje większą wiedzę na temat poziomu lęku jaki im towarzyszy i tego w jakim tempie się on zmienia.

Zdrowie cenniejsze niż pieniądze

Od poprzedniego badania, przeprowadzonego pod koniec maja globalnie poziom obaw utrzymuje się na tym samym poziomie. Wzrost niepokoju deklaruje prawie połowa mieszkańców Indii, prawie jedna czwarta mieszkańców Chile i 13 proc. Meksykanów. Poziom obaw zmniejszył się u zaledwie 5 proc. badanych z Polski.

– Widać odwilż i uspokojenie nastrojów, ale o optymizmie wciąż trudno mówić. W Europie więcej pesymistów jest tylko w Hiszpanii i we Włoszech. Warto zauważyć, że największymi optymistami są tu Niemcy, gdzie do tej pory koronawirusem zaraziło się prawie 200 tys. osób. Tymczasem 43 proc. obywateli tego kraju zapewnia, że ich obawy zmniejszyły się w ostatnich dniach. Jeszcze dwa tygodnie temu deklarowało tak 37 proc. Niemców – mówi Michał Pieprzny, Lider branży Consumer w Polsce, Partner Deloitte. Jak zauważa ekspert, na stosunkowo wysokim poziomie utrzymuje się niepokój o zdrowie własne (53 proc.) i członków rodziny (62 proc.). Mimo nieznacznego spadku, tym co najbardziej niepokoi Polaków jest bezpieczeństwo bliskich (73 proc.). Podobny poziom obaw mają Hiszpanie (72 proc.). Globalnie jest to zdecydowanie największy powód lęku dla Chińczyków (86 proc.).

