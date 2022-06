OBI chce mieć sto hipermarketów w Polsce. Gdzie powstaną?

Czerwiec 2022 roku jest dla OBI pracowity. Dwa tygodnie po otwarciu marketu w Częstochowie, sieć uruchomiła kolejny w Mysiadle. - W tym roku planowaliśmy jeszcze inaugurację lokalizacji w Szczecinie, ale raczej odbędzie się ona w pierwszym kwartale 2023 r. - tłumaczy Adam Rosiński, OBI Poland Managing Director. Jego zdaniem nasz rynek jest jeszcze daleki od nasycenia, więc OBI - mając obecnie 61 sklepów - spokojnie może dobić do setki.

OBI nie wyklucza ewentualnych przejęć w przyszłości, jeśli się pojawią na nie szanse.

OBI od samego początku wojny w Ukrainie bardzo precyzyjnie informowało o swoim postępowaniu. Najpierw zamknięto sklepy, potem zdecydowano o definitywnym zakończeniu biznesu w Rosji, a na końcu przeprowadzona została sprzedaż hipermarketów.



OBI rozważa w tej chwili kilka wariantów rozwoju swoich mocy logistycznych. Jednym z nich jest rozbudowa obecnego centrum dystrybucyjnego, ale firma myśli też o wynajęciu kolejnego obiektu. Wybrano już kilka lokalizacji i prowadzone są szczegółowe negocjacje.

Twierdzę, że nasz rynek jest jeszcze daleki od nasycenia. Sądzę, że OBI w Polsce może mieć sto hipermarketów - tłumaczy Adam Rosiński, prezes zarządu OBI Polska.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czerwiec tego roku jest bardzo obiecujący dla OBI. Najpierw otworzyliście market w Częstochowie, a kolejny dwa tygodnie później w podwarszawskim Mysiadle. Czy jeszcze w tym roku planujecie jakieś otwarcie?

Adam Rosiński, OBI Poland Managing Director: Do tej pory nasz model biznesowy zakładał otwarcie kilku marketów rocznie. W tym roku planowaliśmy inaugurację jeszcze jednej lokalizacji w Szczecinie, ale chyba jednak stanie się to w pierwszym kwartale 2023 r.

Czy pandemia przyhamowała prace nad ekspansją sieci?

Pandemia dotknęła nas szczególnie mocno w zeszłym roku, ponieważ pierwszy raz w historii naszej sieci musieliśmy zamknąć sklepy aż na pięć tygodni. Jednak to nie spowolniło procesu przygotowywania nowych inwestycji. Również market w Mysiadle powstał zgodnie z planem, ale akurat w tym obiekcie jesteśmy długoterminowym najemcą.

Szczęśliwy market OBI musi mieć centrum ogrodnicze.

Czy to jest wyjątek w waszym portfelu? Wcześniej może stawialiście na własne sklepy?

Różnie to wygląda. Staramy się być elastyczni. Budowaliśmy własne sklepy, ale też wynajmujemy obiekty zrealizowane specjalnie dla nas przez inwestorów. Również przejmowaliśmy niektóre istniejące lokalizacje po innych sieciach.

Tak było z marketami Praktikera. Ile sklepów tej nieistniejącej sieci zaadaptowaliście?

Trzy lata temu przejęliśmy 12 obiektów po tej sieci. Ale nie tylko. Dziś mało kto pamięta, że w 1998 r. przejęliśmy markety budowlane od niemieckiej firmy Stinnes. Te obiekty działają do dziś.

"Szczęśliwy" market OBI musi mieć centrum ogrodnicze – to jest nasza specjalizacja. Jesteśmy liderem tego sektora. Ten wymóg determinuje nasze decyzje lokalizacyjne - tłumaczy Adam Rosiński, OBI Poland Managing Director.

Jednak hipermarketami Tesco, które były w pewnym momencie do wzięcia, nie byliście zainteresowani. Dlaczego?

Nasz format jest specyficzny. Nie każdy obiekt, nawet jeśli ma odpowiedni metraż, nadaje się dla naszego biznesu. Szczęśliwy market OBI musi mieć centrum ogrodnicze – to jest nasza specjalizacja. Jesteśmy liderem tego sektora. Ten wymóg determinuje nasze decyzje lokalizacyjne.

Czy akwizycje nadal was interesują?

OBI zawsze analizuje wszystkie możliwości rynkowe, które mają sens ekonomiczny i wpisują się w naszą strategię. Zatem nie wykluczamy ewentualnych przejęć w przyszłości, jeśli się pojawią na nie szanse.

Jakie są długoterminowe strategie rozwoju OBI w Polsce. Ile jeszcze waszych sklepów zmieści się na naszym rynku?

Twierdzę, że nasz rynek jest jeszcze daleki od nasycenia. Sądzę, że OBI w Polsce może mieć sto hipermarketów. Oczywiście o najlepsze lokalizacje będzie bardzo trudno, bo wolne przestrzenie szybko się wypełniają różnymi formatami.

Także mniejszymi, takimi jak np. Pszczółki i Mrówki. Wy także w Nowym Sączu prowadzicie nietypowy, bo liczący zaledwie 3 tys. mkw. sklep kompaktowy. Czy to jest pilotaż nowego formatu, który zostanie wkrótce wdrożony?

Rzeczywiście częściowo traktujemy ten sklep jako projekt pilotażowy. Jest to obiekt, który właściwie ma prawie cały asortyment OBI, tylko że mocno skompresowany. Jeszcze dokładnie nie oceniliśmy jego potencjału na tle zmieniających się warunków, więc można powiedzieć, że pilotaż nie został zakończony, ale w tej chwili nie prowadzimy prac nad małym formatem.

Dzisiaj handel to nie tylko sprzedaż produktów, ale też usług, dlatego OBI uruchamia mobilny serwis, który – zupełnie jak kiedyś tzw. złotą rączkę – będzie można wezwać do naprawy cieknącego kranu lub innej domowej awarii.

Jak dużą perturbacją dla firmy było sprzedanie 27 hipermarketów w Rosji?

OBI od samego początku wojny w Ukrainie bardzo precyzyjnie informowało o swoim postępowaniu. Najpierw zamknęliśmy sklepy, potem zdecydowaliśmy o definitywnym zakończeniu biznesu w Rosji, a na końcu przeprowadzona została sprzedaż hipermarketów. Zatem OBI ostatecznie opuściło Rosję, nie prowadzimy w tym kraju żadnego biznesu.

Jak rozwija się sprzedaż internetowa w OBI?

Bardzo dynamicznie rośnie. W pandemii zanotowaliśmy szczególnie imponujące wzrosty. Potem oczywiście te wskaźniki się trochę skorygowały, ale i tak utrzymują się na wyższym poziomie niż przed pandemią. Oznacza to, że klienci przekonali się do tego kanału sprzedaży także w naszym sektorze.

Ale też w pandemii zapewne zyskaliście wielu nowych klientów, bo zamknięci w domach, zaczęli masowo majsterkować i remontować swoje mieszkania, prawda?

Tak. To było zjawisko wyjątkowe. Z jednej strony rzeczywiście wiele osób zdecydowało się wyremontować swoje mieszkanie. Z drugiej – Polacy nie pojechali na wakacje, więc urlop spędzali w ogródku lub na działce. To także widzieliśmy po zakupach w naszych sklepach. Był to więc bardzo intensywny dla nas okres.

Dzisiaj handel to nie tylko sprzedaż produktów, ale też usług.

Markety OBI często sąsiadują z konkurencyjnymi markami z tego samego sektora – np. z Julą, czy Leroy Merlin. Czy to nie jest ryzykowny układ?

Szanujemy konkurentów, ale nie boimy się ich, ponieważ mamy bardzo wyraźne wyróżniki. Przede wszystkim jesteśmy liderem ogrodowym. Poza tym mamy wyspecjalizowaną kadrę doradców. Na przykład w Mysiadle uruchomiliśmy profesjonalne studio projektowania ogrodów. Tego nie ma jeszcze żaden market budowlany w Polsce. Sukcesywnie będziemy wprowadzać tę usługę do pozostałych naszych sklepów. Trzeba podkreślić, że rynek się zmienił. Dzisiaj handel to nie tylko sprzedaż produktów, ale też usług, dlatego uruchamiamy np. mobilny serwis, który – zupełnie jak kiedyś tzw. złotą rączkę – będzie można wezwać do naprawy cieknącego kranu lub innej domowej awarii.

W OBI w Mysiadle sieć uruchomiła profesjonalne studio projektowania ogrodów. Tego nie ma jeszcze żaden market budowlany w Polsce. Usługa będzie sukcesywnie wprowadzana do pozostałych sklepów.

Czy OBI dobrze się czuje w mniejszych miastach?

Teraz już tak. Nasze sklepy w Ostrołęce czy w Suwałkach mają świetne wyniki. Chojnice też są dobrym przykładem, ponieważ odwiedzają nas nie tylko mieszkańcy tego miasta, ale też okolicznych miejscowości, więc footfall jest zadowalający. Na początku naszej działalności w Polsce koncentrowaliśmy się głównie na dużych ośrodkach miejskich, bo tam się rozwijał handel.

Tak. Pierwszy OBI powstał w 1998 r. w Tychach. Jak wypada dziś na tle właśnie otwartego marketu w Mysiadle?

Przyznam, że widać po nim ząb czasu, ale przez te wszystkie lata przeszedł kilka modernizacji i właśnie przygotowujemy go do kolejnego liftingu. To wyjątkowy obiekt, który zdobył zaufanie lokalnej społeczności. Ma świetną lokalizację i dobre wyniki.

Czy w związku z rozwojem sieci trzeba będzie rozwinąć także infrastrukturę logistyczną? Czy wasz magazyn centralny w Natolinie pod Łodzią nie stanie się wkrótce zbyt mały?

Tak. Rozważamy w tej chwili kilka wariantów rozwoju naszych mocy logistycznych. Jednym z nich jest rozbudowa obecnego centrum dystrybucyjnego, ale myślimy też o wynajęciu kolejnego obiektu. Wybraliśmy już kilka lokalizacji i prowadzimy szczegółowe negocjacje.