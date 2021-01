Obostrzenia mogą być przedłużone nawet do kwietnia?

Adam Ringer, prezes Green Caffe Nero









12 sty 2021

Biznes nadal zamknięty, rząd ogłosił wydłużenie obostrzeń. - Nie byłem tym zaskoczony, bo już byliśmy informowani na rozmowach z wiceminister Semeniuk, że raczej przed marcem, czy nawet przed końcem marca wielkiego odmrożenia nie będzie. To nie było nawet "raczej", tylko na zasadzie, że nie ma na co liczyć, że "raczej nie oczekujcie" - powiedział w programie "Money. To się liczy" Adam Ringer, prezes Green Caffe Nero.