Obroty Galerii Jurajskiej w górę

Klienci wydają coraz więcej w Galerii Jurajskiej, coraz chętniej wybierając ją zarówno na swój weekendowy shopping, jak również na codzienne, szybkie zakupy. Efekt? W 2019 roku w porównaniu do 2018 obroty najemców wzrosły tutaj aż o blisko 7 proc.

- W 2019 roku Galeria Jurajska była jednym z najchętniej odwiedzanych centrów handlowych w województwie śląskim. Widać to zarówno w utrzymującym się na wysokim poziomie footfallu, jak również we wzroście obrotów. Ten ostatni wynik dodatkowo pokazuje, że jesteśmy miejscem, w którym robi się konkretne zakupy - mówi Anna Borecka - Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.

Skłania do tego bardzo atrakcyjna oferta. Ta składa się aż z 200 sklepów, punktów usługowych i restauracji. Klient w galerii znajdzie m.in. kompletną ofertę modową, na która składają się wszystkie najpopularniejsze dziś polskie i zagraniczne marki - z ZARA, Massimo Dutti, Guess, H&M, Reserved, Cropp, House, Kazar, Ecco i Deichmann na czele. W sumie segment fashion to aż 71 najemców.

Ale nie tylko moda skłania do zakupów. Centrum handlowe posiada także najszerszą w regionie ofertę rozrywki i spędzania czasu wolnego. Tę wypełnia m.in. z 8-salowe kino Cinema City, mający 500 m kw. park rozrywki Bajkowy Labirynt, liczące 8,5 tys. m kw. Bulwary Jurajskie czy fitness clubu Calypso. Całość dopełnia aż 17 lokali gastronomicznych zlokalizowanych w alejach handlowych, ale także wokół nowoczesnej strefy food court.

Klientów przyciągają także inne segmenty oferty. W tym m.in. segment wyposażenia wnętrz wypełniony dziś 7 najemcami, w tym m.in. salonami DUKA, Ernest Rust, home&you czy Jysk. Popularne wśród klientów są także usługi. Ten wycinek oferty to aż 25 punktów, wśród których znaleźć można teleoperatorów i bank, ale także biura podróży, salony fryzjerski i beauty, pralnię czy pocztę. Nie bez wpływu na obroty jest także oferta zdrowia i urody z 15 salonami czy oferta biżuterii licząc sobie aż 14 sklepów, w tym dwa marki Apart.

- Odwiedzających przyciąga dziś zarówno szerokość oferty, jak również dostępne u nas marki, unikalne w północnej części woj. śląskiego, a do tego dopasowane do oczekiwań lokalnego rynku. Magnesem jest także kompletność naszego tenant-mix'u, co umożliwia zrobienie bardzo różnych zakupów podczas jednej wizyty. Klienci cenią sobie także rozwój oferty i nowości, jakie się w niej pojawiają z każdym rokiem - mówi Borecka-Suda.

