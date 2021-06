Obroty w centrach Newbridge dobrą prognozą na przyszłość

Po zniesieniu lockdownu sporo wydajemy w centrach convenience.

Najlepszym tego przykładem są obiekty z portfolio Newbridge.

W trzech centrach handlowych inwestora w Krakowie, Łodzi i Toruniu majowe obroty były nie tylko wyższe niż rok temu w maju, ale także znacznie przewyższyły obroty w zestawieniu z majem 2019, a więc przed pandemią.

- Maj przyniósł nie tylko ożywienie ruchu w centrach handlowych Newbridge i powrót nawet 85% klientów, w zestawieniu z wynikami z 2019 r., ale przede wszystkim uwolnił portfele kupujących. W efekcie, obserwujemy stabilny wzrost wskaźnika odwiedzin i to na poziomie wyższym niż przed rokiem, a także notujemy znaczny wzrost obrotów w porównaniu z ostatnimi dwoma laty. To trend, który mocno zaznaczył się w maju i który utrzymuje się nadal – mówi Marta Drzewiecka, Director w Newbridge Poland.

Jak to wyglądało w praktyce? W całym portfolio Newbridge, które obejmuje Nowe Czyżyny w Krakowie, Nowe Bielawy w Toruniu i Nową Górną w Łodzi zanotowano rok do roku średni wzrost obrotów aż o 19%. Z kolei w zestawieniu z majem 2019 obroty były wyższe o 13%. Najlepiej w całej grupie poradziło sobie centrum handlowe Nowe Czyżyny. To w porównaniu do maja 2019, czyli sprzed pandemii miało obroty wyższe aż o 20%. Z kolei rok do roku o 14%. Podobnie było w Nowych Bielawach. Tu zarówno w porównaniu do maja 2020, jak i maja 2019 zanotowano wzrost o 17%. Skąd tak duże wydatki Polaków, pomimo skłonności do oszczędności, jakie towarzyszą pandemii?

- Jest kilka czynników, które wpływają dziś na wydatki i efekt, jaki obserwujemy w sklepach. W przypadku centrów convenience procentuje przywiązanie klientów. W pandemii lepiej poznaliśmy ten format, doceniliśmy jego lokalny i sąsiedzki charakter, a przede wszystkim kompaktową ofertę. To sprawiło, że nawet po zniesieniu obostrzeń chętniej niż przed pandemią robimy tutaj zakupy – te codzienne, ale i okazjonalne – tłumaczy Marta Drzewiecka.