Obsługa techniczna nieruchomości komercyjnych. Czy to czas dla „sieciówek”?

Sieciówki, czyli nieruchomości o rozproszonym modelu biznesowym wypadają nad wyraz dobrze jeśli chodzi o ich rozwój na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Czasy pandemiczne niejako wspomogły ich intensywny rozwój – mimo krajowych lockdownów i mniejszej dostępności zakupów stacjonarnych dla klientów.

Te ograniczenia nie zahamowały nowych inwestycji celujących w system rozproszony, a nowe obiekty regularnie pojawiały się na lokalnych rynkach, otwierając się na klientów w miastach powiatowych i gminnych, którzy nie mieli możliwości korzystania z usług jakie przed 2020 rokiem proponowały wielkomiejskie galerie handlowe.

- Obserwujemy trendy w rozwoju pasaży handlowych nieruchomości składających się z kilku do kilkunastu powierzchni najmu z przeznaczeniem na dyskonty spożywcze, sklepy RTV/AGD, apteki, sklepy o różnorodnym asortymencie do domu i ogrodu, wybrane marki odzieżowe, oraz kilka mniejszych powierzchni przeznaczonych dla lokalnych wytwórców i rzemieślników – mówi Łukasz Milczarek, Dyrektor Operacyjny w spółce OPCO.

Jak obecnie rozwija się rynek „sieciówek” w Polsce?

Tego typu obiekty wielofunkcyjne idealnie trafiają w potrzeby lokalnej społeczności, dlatego ich popularność sukcesywnie rośnie. Ponadto równolegle do tych inwestycji wyodrębnia się dodatkowy trend w budownictwie obiektów handlowych polegający na tzw. „sile przyciągania”. Przy nowym budynku przeznaczonym na dyskont spożywczy w niezależnej zabudowie, za chwilę na sąsiednim terenie inwestycyjnym powstaje wyżej opisanego pasaż handlowy o dość powtarzalnej siatce usługodawców.

Z perspektywy potencjału krajowego – obserwujemy pozytywny trend rozwoju na terenie całego kraju - nie tylko w poszczególnych regionach, a powierzchnie najmu są zajęte na długo przed pozwoleniem na użytkowanie.

Obsługa techniczna sieciówek. Korzyści dla najemcy i właściciela budynku

- Najemcy lub właściciele powierzchni handlowych, oprócz bogatej oferty usług/asortymentu produktów, muszą zagwarantować klientom bezpieczeństwo swoich obiektów i wysoki komfort użytkowania. Stąd, mając na uwadze intensywną eksploatację budynków - niejednokrotnie przez 7 dni w tygodniu po kilkanaście godzin dziennie, decydują się na współpracę z doświadczonymi ekspertami działającymi w sektorze Facility Management, np. firmą OPCO. Co ważne, takie rozwiązanie jest dla nich korzystne nie tylko pod względem ekonomicznym, ale i operacyjnym. Po pierwsze z uwagi na koordynację prac na wszystkich lokalach w sieci, po drugie z uwagi na zróżnicowane stawki za usługi i po trzecie z uwagi na zasięg wieloskalowy – wyjaśnia Łukasz Milczarek.

Zacznijmy od koordynacji prac we wszystkich lokalach w sieci. W portfelu nieruchomości jednej marki sieciowej jest zazwyczaj od kilkunastu do kilkuset punktów rozproszonych w całym kraju, a zatrudnianie dziesiątek firm lokalnych do ich obsługi i koordynowanie tych prac jest dla osób zarządzających wyjątkowo czasochłonne i ograniczone dostępnością dobrych fachowców i specjalistów w tej branży.

Co ze stawkami za usługi?

Korzystanie z wielu podmiotów wiąże się nie tylko z ograniczeniem w działaniu jedynie do określonej lokalizacji i brak gwarancji podjęcia działania i wsparcia w przypadku nawiązania współpracy z podmiotem prowadzonym przez niewielką firmę (w szczególności w weekendy oraz w sezonie urlopowym), ale wpływa również znacząco na zróżnicowane stawki za usługi, co ma szczególne znaczenie przy zarządzaniu budżetem operacyjnym na działania związane z utrzymaniem sieci usług.

Innymi standardami kierują się firmy, które koncentrują swoje działania wieloskalowo – na różnych rodzajach nieruchomości, wielobranżowo z naciskiem na klienta rozproszonego.

Zróżnicowana kadra techniczna to podstawa w obsłudze obiektów sieciowych na skalę całego kraju

Utrzymanie techniczne nieruchomości rozproszonych to nie tylko usuwanie usterek i dokonywanie bieżących napraw. To także szereg działań wymaganych prawem, przepisami i wewnętrznymi ustaleniami podmiotów handlowych oraz umów pomiędzy właścicielami nieruchomości a najemcami. Spółka OPCO specjalizuje się w utrzymaniu tego typu nieruchomości, mając pełną świadomość potrzeb naszych klientów. Dlatego zespoły FM w firmie tworzą pracownicy na terenie całego kraju – wśród specjalistycznych zespołów OPCO zatrudnia zarówno elektryków, hydraulików i pracowników ogólnobudowlanych, jak i inspektorów budowlanych, którzy nadzorują inspekcje, kontrole i przeglądy budowlane.

Dodatkowo zespoły OPCO tworzą technicy od podręcznego sprzętu gaśniczego, odpowiedzialni za przeglądy, naprawy i legalizacje urządzeń gaśniczych oraz wyspecjalizowani elektrycy dokonujący obowiązkowych pomiarów elektrycznych, inżynierowie i specjaliści od urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i ciepłowniczych oraz agregatów prądotwórczych.

- Zespoły nadzorujące sprawność techniczną obiektów rozproszonych są bardzo liczne – mówi Łukasz Milczarek. - Wsparcie techniczne to nie tylko pracownik typu „złota rączka” do wykonania podstawowych czynności. To przede wszystkim bardzo dobrze zorganizowany mechanizm posiadający odpowiednie narzędzia i procedury oraz - co niezwykle istotne - zespoły wykwalifikowanych pracowników w każdej części kraju. Dodatkowo stanowimy silne wsparcie przy działaniach inwestycyjnych i remontowych. Dotyczy to montaży i wymian całych instalacji budynkowych, prac remontowych i modernizacyjnych oraz działań związanych z doposażeniem placówki handlowej w nowe lub dodatkowe elementy.

Scentralizowane zarządzanie pracami to możliwość skupienia się na rozwoju swojego biznesu

- Nowi klienci z którymi współpracujemy, przyznają, że przejście z współpracy lokalnej do tej scentralizowanej jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, pozwalającym skupić się na innych aspektach dotyczących swoich obowiązków, pozostawiając nam pole do działania - przyznaje Łukasz Milczarek. - Dedykowany koordynator do prowadzenia współpracy i zarządzania usługą, całodobowo działający zespół Contact Center, pracownicy dyżurujący również po godzinach pracy, flota samochodów serwisowych czy wreszcie przygotowany pod klienta sieciowego system informatyczny do zarządzania zgłoszeniami i raportowania - to czynniki, które pozwalają nam zapewnić naszym klientom komfort we współpracy każdego dnia - zapewnia.