Obsługa Top Secret kluczowa dla spółki Redan

Redan opublikował sprawozdanie finansowe za pierwsze trzy kwartały 2020 r. W tym okresie spółka poniosła jednostkową stratę netto w wysokości 1,6 mln zł co oznacza poprawę o 9,6 mln zł względem tego samego okresu rok wcześniej. Operacje związane z marką Top Secret pozostaną nadal kluczowym przedmiotem działalności Redan. Poza tym spółka będzie dalej rozwijała sprzedaż zagraniczną towarów pod marką Top Secret oraz zacznie poszukiwać nowych klientów w zakresie obsługi logistycznej i IT.

- Sprzedaż udziałów Top Secret, dokonana pod koniec sierpnia br., nie ma wpływu na prowadzone przez Redan bieżące operacje gospodarcze. Redan będzie nadal realizował na rzecz Top Secret operacje logistyczne oraz świadczył usługi (m.in. w zakresie IT, zarządzania finansami oraz HR) w takim samym zakresie jak dotychczas. Tym samym operacje związane z marką Top Secret pozostaną kluczowym przedmiotem naszej działalności. Natomiast z uwagi na zakończenie konsolidacji wyników Top Secret podstawą sprawozdawczości grupy kapitałowej będą teraz wyniki jednostkowe - powiedział Bogusz Kruszyński, prezes zarządu Redan.

W pierwszych trzech kwartałach br., pomimo bardzo trudnej sytuacji w branży odzieżowej, Redan poniósł jednostkową stratę netto w wysokości 1,6 mln zł. Jest to wynik o 9,6 mln zł lepszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Z kolei jednostkowe przychody zmniejszyły się w ujęciu r./r. o 53% do 52,7 mln zł. Na spadek sprzedaży przez Redan towarów do sklepów Top Secret oraz dla odbiorców e-commerce w Polsce (czyli do spółki Top Secret), bezpośredni negatywny wpływ miała epidemia koronawirusa SARS-CoV-2. W efekcie jej rozprzestrzeniania wprowadzone zostało czasowe zamknięcie sklepów. Następnie po uwolnieniu handlu odczuwalne było znaczne zmniejszenie liczby wejść klientów do placówek, a w konsekwencji także spadek sprzedaży z Redan do Top Secret.

- W efekcie wprowadzonych pod koniec sierpnia br. zmian w zasadach współpracy ze spółkami z grupy Top Secret, w kolejnych okresach spodziewamy się poprawy warunków prowadzenia naszego biznesu. Dotyczyć to będzie zarówno wzrostu marży na sprzedaży towarów oraz zdjęcia z Redan ryzyka niesprzedanych towarów pod marką Top Secret, za które odpowiedzialność przejęła spółka prowadząca kanały dystrybucji – dodał Bogusz Kruszyński. Podkreślił, że prognozowany jest również wzrost sprzedaży do odbiorców zagranicznych. - W przypadku Ukrainy, po zakończeniu w minionym roku sprzedaży towarów do odbiorców hurtowych, od marca tego roku prowadzimy bezpośrednią sprzedaż online poprzez sklep internetowy. Na tej działalności jest realizowana znacznie wyższa marża detaliczna zamiast hurtowej. Nowa forma sprzedaży z pewnością będzie mieć pozytywny wpływ na nasze wyniki – stwierdził Bogusz Kruszyński.

W kolejnych okresach Redan, poza rozwojem sprzedaży krajowej (do spółki Top Secret) oraz zagranicznej, będzie poszukiwał także nowych klientów w zakresie obsługi logistycznej i IT.