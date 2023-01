Rok 2022 był dla nas pracowity. Otworzyliśmy 10 nowych sklepów, a 12 powiększyliśmy. Uruchomiliśmy też nowy, większy format salonu Ochnika. W pierwszym kwartale tego roku przygotujemy pięć nowych lokalizacji - wylicza Marcin Ochnik, prezes Ochnika.

Ochnik pojawi się w najbliższym czasie w Galerii Łódzkiej, do której wraca po latach nieobecności.

Pod koniec stycznia salon Ochnika zostanie otwarty w Plazie Poznań.

Nowy format Ochnika zostanie uruchomimy w Twierdzy Zamość oraz w Porcie Łódź (ponad 300 mkw.). Marka pojawi się też w Kutnie.

Przed nami rozliczenie kosztów wspólnych w galeriach handlowych. Zobaczymy, jak wynajmujący podejdą do tematu. Zapewne trzeba będzie negocjować - tłumaczy Marcin Ochnik, prezes zarządu Ochnik S.A., wiceprezes zarządu Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług.

Jaki był 2022 rok dla Ochnika?

Marcin Ochnik, prezes zarządu Ochnik S.A., wiceprezes zarządu Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług: Na pewno był to rok stabilizacji. Z punktu widzenia przychodowego – biznes notował wzrosty, jednak bardzo często nie nadążały one za szybującymi kosztami utrzymania, głównie cenami energii. Przed nami rozliczenie kosztów wspólnych w galeriach handlowych. Zobaczymy, jak wynajmujący podejdą do tematu. Zapewne trzeba będzie negocjować.

Jeszcze do tego dojdzie indeksacja czynszów, prawda?

Tak, w dodatku bardzo duża ze względu na inflację w strefie euro, czyli ok. 10 proc. Poza tym czeka nas także wzrost wynagrodzeń o 15 proc. Przed nami zatem rok wyzwań. Pytanie, jak będzie wyglądała sprzedaż. Na pewno zamierzamy uważnie obserwować wyniki pierwszego kwartału. Jeśli w tym czasie nie zanotujemy dodatniej sprzedaży, to będzie można mówić o naprawdę poważnej sytuacji, z uwagi na historycznie wysoki wzrost kosztów utrzymania sklepów. Obawiamy się tego.

Z jakim rezultatem zamknęliście 2022 r.? Otwieraliście nowe sklepy, czy zatrzymaliście ekspansję sieci?

Pod względem inwestycji był to dla nas pracowity rok, ponieważ otworzyliśmy dziesięć nowych salonów, a dwanaście zostało powiększonych. Poza tym uruchomiliśmy nowy, powiększony format salonu Ochnik, który będziemy powielać w przyszłości.

Czyli Ochnik potrzebuje większych metraży?

Można tak powiedzieć. W ostatnich latach sukcesywnie poszerzaliśmy naszą ofertę. Klienci to zaakceptowali i nagradzają nas, kupując nasze kolekcje. Poprzedni bazowy format salonu Ochnika miał powierzchnię 150 – 200 mkw. Nowy koncept zakłada większy metraż – na przykład w miastach powyżej 70 tys. mieszkańców potrzebujemy lokalu o powierzchni 300 – 500 mkw.

Zaplanowaliście już na 2023 r. nowe otwarcia?

Jesteśmy w trakcie negocjacji co najmniej kilku nowych lokalizacji oraz powiększenia kolejnych lokali. Tutaj kluczowe będą wyniki pierwszego kwartału – jeśli przychody nadążą za wzrostem kosztów, to zapewne będziemy się dalej rozwijali. Jeśli tak się nie stanie, to trochę przystopujemy, ze względu na bezpieczeństwo firmy.

Jeśli chodzi o drugi i trzeci kwartał, to trochę wstrzymamy się z negocjacjami dotyczącymi kolejnych lokali. Chcemy poczekać na wyniki pierwszego kwartału - zapowiada Marcin Ochnik.

Czyli nowych otwarć należy się spodziewać dopiero w kolejnych kwartałach?

Nie. Mamy już podpisane umowy na pięć lokalizacji, które są w trakcie realizacji. Jest to m.in. lokal o powierzchni ok. 300 mkw. w Galerii Łódzkiej, do której wracamy po latach nieobecności, podobnie jak do Plazy Poznań, która wystartuje już pod koniec stycznia z metrażem 180 mkw., bo większe nie były akurat dostępne. Z kolei nowy format uruchomimy w Twierdzy Zamość oraz w Porcie Łódź (ponad 300 mkw.). Pojawimy się też w Kutnie. W pierwszym kwartale będzie się zatem sporo działo. Jeśli chodzi o drugi i trzeci kwartał, to trochę wstrzymamy się z negocjacjami dotyczącymi kolejnych lokali. Chcemy poczekać na wyniki pierwszego kwartału.

Z tych planów wynika, że Ochnik lubi galerie. A co z retail parkami. Czy to dobry dla was format handlowy?

W zeszłym roku otworzyliśmy sklepy w dwóch parkach handlowych. Planujemy pojawić się jeszcze w trzech, jeśli obiekty zostaną zrealizowane. Nasz plan zakłada otwarcie pięciu salonów w retail parkach – chcemy zobaczyć, jak nasza marka zostanie odebrana w tego typu obiektach.

W listopadzie zeszłego roku odbył się kongres, na którym najemcy galerii handlowych stworzyli kodeks dobrych praktyk w relacjach z wynajmującymi. Akurat teraz, jak już ustaliliśmy, obie strony muszą się rozliczyć z kosztów wspólnych i przeprowadzić indeksację czynszów. Czy ten dokument będzie pomocny?

Na pewno tak, szczególnie dla mniejszych, mniej doświadczonych podmiotów. W dokumencie znajdują się wnioski i postulaty, które mają pomóc w osiągnięciu równowagi w relacjach biznesowych między wynajmującym a najemcą – a w minionych latach była ona niestety zachwiana na niekorzyść najemców. Kodeks jest zapisem naszych dotychczasowych doświadczeń i pomaga każdemu z nas w indywidualnych rozmowach z wynajmującymi. Powstał dzięki połączeniu sił dwóch branżowych organizacji: Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług, do którego należy ponad 100 firm oraz Polskiego Stowarzyszenia Najemców Powierzchni Handlowych zrzeszającego około 50 członków. To znacząca reprezentacja naszej branży.

