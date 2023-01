Polityka zrównoważonego rozwoju, wdrażanie strategii opartej na filarach ESG, odgrywają coraz większą rolę w działaniach realizowanych przez przedstawicieli branży retail.

Troska o środowisko i aktywności na rzecz lokalnych społeczności to tylko kilka z elementów, które stały się już codziennością w wielu polskich centrach handlowych.

Jak pokazuje badanie przeprowadzone na zlecenie Manufaktury, 70 proc. respondentów zwraca uwagę na eko rozwiązania.

Giganci branży wychodzą naprzeciw tym oczekiwaniom.

Dziś realizowanie strategii ESG w wielu przedsiębiorstwach to już nie nowość, ale zwykła codzienność, a wręcz obowiązek. Począwszy od gigantów handlu, aż po małe firmy, każdy świadomy przedsiębiorca decyduje się na pewnym etapie swojej działalności na wejście na drogę odpowiedzialnego biznesu. Do realizacji działań prośrodowiskowych i prospołecznych obligują już nie tylko normy i regulacje prawne, ale też rosnąca świadomość społeczeństwa.

Własny wielowymiarowy program ESG prowadzi też Manufaktura w Łodzi, jedno z największych centrów handlowych w Europie, stworzone w zrewitalizowanych, XIX-wiecznych przestrzeniach imperium włókienniczego Izraela Poznańskiego. Trzema filarami „Manufaktury Dobrej Energii” są: ekologiczna świadomość, lokalność i działania z zakresu mind/life wellness.

Działania ESG to nie jest dla nas tylko chwilowy trend. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest wpisana w DNA tego miejsca. Choć konkretne kroki podejmujemy już od wielu lat, to w tym roku zdecydowaliśmy się zebrać to w spójną, szeroką koncepcję i dzielić się nią z naszymi partnerami, sąsiadami i Gośćmi – mówi Monika Długosz-Łempicka, dyrektor marketingu Manufaktury.

Stworzenie projektu miało nie tylko usystematyzować realizowane dotychczas przedsięwzięcia, ale także stworzyć przestrzeń do realizacji kolejnych działań, z naciskiem na edukację.

Jako liderzy branży, czujemy się w obowiązku, aby do działań proekologicznych zachęcać także naszych klientów. Manufaktura jest miejscem, które od wielu lat edukuje, a teraz stawiamy na naukę szczególnie wśród naszych najmłodszych Gości. W końcu za kilkanaście lat to oni będą świadomymi konsumentami, podejmującymi własne, miejmy nadzieję, że jak najlepsze dla planety wybory. Dziś widzimy, że w obszarze eko świadomości jest jeszcze wiele do zrobienia – dodaje Monika Długosz-Łempicka.

Potwierdzają to wyniki badań opublikowanych w raporcie „Centra handlowe ponownie w centrum uwagi klienta?”: tylko 8 proc. badanych deklaruje, że zaangażowanie ekologiczne jest dla nich głównym powodem wyboru danego centrum handlowego. W top 3 driverów respondenci wskazali lokalizację centrum (67 proc.), szeroką ofertę handlową (62 proc.) i ofertę cenową (52 proc.). To jednak nie zaskakuje ekspertów.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasi klienci przyjeżdżają do centrum w konkretnym celu – zakupów, rozrywki, obcowania z kulturą. Tu niestety ekologia schodzi na dalszy plan, ale wierzymy, że w najbliższych latach to się zmieni. Społeczna świadomość rośnie i choć to nie eko rozwiązania decydują o wyborze centrum, to są doceniane przez regularnych klientów – wyjaśnia Monika Długosz-Łempicka.

Jak pokazuje badanie, w sumie ponad 70 proc. ankietowanych uznaje rozwiązania ekologiczne stosowane w centrum handlowym za ważne, z czego 33 proc. określa je jako konieczne i niezbędne. W tej grupie najbardziej świadomi są rodzice małych dzieci i kobiety.

Butelkomat.

Program Manufaktury Dobrej Energii dobrze wpisuje się w te zależności. Większość proekologicznych działań łódzkiego kompleksu skierowanych jest do młodszych i starszych dzieci, a także całych rodzin. Tylko w tym roku Manufaktura zrealizowała serię warsztatów z edukatorami z łódzkiego ZOO, zorganizowała obchody Dnia Ziemi dla przedszkolaków z MPO Łódź i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi, stworzyła z maluchami kilkadziesiąt budek lęgowych dla jerzyków, które zawisły na jednej ze ścian budynku galerii, a także prowadziła warsztaty kulinarne dla najmłodszych w duchu zero waste.

Edukacja w Manufakturze to zawsze jest też świetna zabawa. Chcemy, żeby dzieci mogły poszerzać swoją wiedzę o świecie w jak najbardziej przyjazny dla nich sposób, bo wiemy, że wtedy cenne lekcje zostaną z nimi na dłużej. Tak było w przypadku akcji z butelkomatem, kiedy za oddawanie butelek PET do automatu, dzieci odbierały w nagrodę nasze autorskie maskotki. Nasze akcje zawsze spotykają się z ciepłym przyjęciem, także wśród szkół i przedszkoli, z którymi utrzymujemy już stałą współpracę – dodaje Monika Długosz-Łempicka.

Choć wydawać by się mogło, że eko działania otaczają nas ze wszystkich stron, jak pokazuje badanie, nie są one jeszcze powszechnie za decydujące przy wyborze centrum handlowego. Optymizmem napawa jednak fakt, że nie pozostają one niezauważone przez klientów – ponad 3/4 regularnych użytkowników centrów handlowych deklaruje, że czułoby się zachęconych do skorzystania z oferty centrum, które takie rozwiązania posiada.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl