Od 10 sierpnia klienci odwiedzający Galerię Morena w Gdańsku będą mogli zrobić zakupy w nowym sklepie Tchibo typu pop-up.

Na konsumentów będą czekać specjalne rabaty i szeroki wybór produktów w atrakcyjnych cenach.

To gratka nie tylko dla mieszkańców Trójmiasta, ale także turystów, którzy w czasie wakacji tłumnie odwiedzają ten region Polski.

Pop-up store to oryginalna, tymczasowa przestrzeń sprzedaży. Tego typu sklepy są otwarte dla klientów przez pewien, z góry określony czas – zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy i oferują bywalcom galerii handlowych wiele korzystnych rozwiązań zakupowych. Znaleźć w nich można bogatą ofertę produktów w specjalnych cenach. Tak samo jest w sklepach pop-up marki Tchibo. Teraz atrakcyjne rabaty i selekcja ulubionych produktów, m.in. akcesoriów, odzieży, ekspresów i kaw będą dostępne dla wszystkich odwiedzających gdańską Galerię Morena.

W gdańskim pop-up store Tchibo nie zabraknie wygodnych i stylowych ubrań, wyprodukowanych z wysokiej jakości, zrównoważonych materiałów, a także bielizny dziennej i nocnej. Dla miłośników aktywności fizycznej marka przygotowała akcesoria i odzież sportową. Tchibo wyselekcjonowało również artykuły dla domu, takie jak stylowe dekoracje oraz produkty wyposażenia wnętrz, np. pościele w niebanalne wzory.

Marka zadbała także o bogaty wybór aromatycznych kaw i akcesoriów do jej przygotowania, m.in. kapsułkowych i automatycznych ekspresów. Cała oferta będzie dostępna w wyjątkowych, outletowych cenach.

Każdy z klientów nowego pop-up store Tchibo już wkrótce będzie mógł cieszyć się wyjątkowymi promocjami. Ceny produktów przez pierwsze trzy dni od otwarcia – czyli od czwartku 10.08 do soboty 12.08 – będą obniżone o 20 proc. w stosunku do cen outletowych. To jednak nie wszystko: pierwsze 10 osób, które zrobią zakupy w dniu otwarcia, otrzyma kartę podarunkową do sklepów Tchibo. Jest to doskonały pomysł nie tylko na prezent dla bliskich, ale i praktyczne rozwiązanie dla wszystkich poszukujących zakupowych inspiracji. Po atrakcyjne produkty i rabaty Tchibo zaprasza do Galerii Morena przy ul. Schuberta 102A w Gdańsku.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl