Od eventów po nowy parking rowerowy. Manufaktura gotowa na maj

Manu Selfie Pop-Up zaprasza, ManuLiterki – autorskie maskotki Manufaktury, Śladami Poznańskiego - spacery architektoniczne w Manufakturze oraz otwarcie parkingu rowerowego - to plan łódzkiego centrum handlowego na najbliższy czas.

Od 7 do 31 maja można brać udział w wiosennym konkursie, w którym do wygrania jest aż 60 voucherów do wybranych restauracji w Manufakturze. Nagroda zachęca, tym bardziej że wygrany posiłek będzie można już zjeść przy stoliku w lokalu! Aby zdobyć jeden z kilkudziesięciu voucherów, należy zaobserwować profil Manufaktury na Instagramie, a następnie zrobić sobie zdjęcie w jednym z selfie pop-up’ów i wrzucić je na swój profil, dodając hasztag: #witajmanu.

10 maja rusza wyjątkowa akcja, w której do zgarnięcia będą unikalne maskotki-literki Manufaktury. Urocze gadżety można kolekcjonować zbierając punkty za zakupy.

Aby wziąć udział w akcji, między 10 maja a 12 czerwca należy zrobić zakupy w Manufakturze za minimum 50 zł, a następnie zarejestrować się w mobilnej aplikacji Manu w dedykowanej zakładce, poprzez specjalnie przygotowaną stronę lub Punkcie Obsługi Promocji w wejściu głównym do galerii. Następny krok to załączenie zdjęć paragonów w aplikacji i zbieranie punktów za każde zakupy o minimalnej wartości 50 PLN. Aby wymienić punkty na maskotkę, trzeba zebrać 300 punktów. Do zgarnięcia są aż cztery różne literki. Nagrody można odbierać w Punkcie Obsługi Promocji na dwa sposoby: tradycyjnie, u hostessy lub w specjalnej maszynie vendingowej.

Otwieramy parking rowerowy

Od 4 maja działa sezonowy parking strzeżony dla rowerów. Wszyscy fani jednośladów mogą zostawić swój sprzęt na parkingu pomiędzy galerią handlową a Muzeum Sztuki MS2.

Parking jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 9-23 (w niedziele o godzinę krócej, do 22). Koszt to tylko 2zł, niezależnie od czasu korzystania z parkingu. Rowerzyści używający rowerów elektrycznych, mogą też skorzystać z dedykowanej ładowarki - wystarczy mieć ze sobą odpowiedni kabel.

Już w najbliższą niedzielę 9 maja, ruszają spacery architektoniczne organizowane przez Muzeum Fabryki w Manufakturze. To niepowtarzalna okazja do zwiedzenia imperium Izraela Poznańskiego i poznania historii fabrykanckiej Łodzi.

Ciekawostki i tajemnice dawnej fabryki Poznańskiego zdradzą wykwalifikowani przewodnicy z Muzeum Fabryki. To nie lada gratka dla wszystkich miłośników historii. Szlak spaceru zaczyna się od przejścia przy Cinema City. Podczas zwiedzania przechodzi się pod słynną bramą wejściową do zakładów, od ul. Ogrodowej - bohaterką wielu znanych ujęć filmowych. W przeszłości to właśnie zegar na tej bramie przypominał pracującym, że zbliża się kolejna zmiana. W czasie spacerów poznać można też dawne funkcje wszystkich budynków na terenie kompleksu oraz jak zmieniły się one na przestrzeni lat.

Spacery będą odbywać się w każdą niedzielę, począwszy od 9 maja aż do końca sierpnia, w dwóch turach: pierwsza o godz. 12, a druga o 15. Udział jest bezpłatny, ale wycieczkę można kontynuować w Muzeum wraz z przewodnikiem, po wykupieniu biletu wstępu. Miejsce zbiórki znajduje się w przejściu przy kinie Cinema City.