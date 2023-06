Parking przy CH Karolinka w Opolu od 3 lipca będzie płatny. Za godzinę parkowania zapłacimy 4 zł.

Od 3 lipca za godzinę parkowania pod CH Karolinka trzeba będzie zapłacić 4 zł.

Pierwsze 60 minut parkowania będzie bezpłatne.

Kilku najemców podpisało umowy, które pozwolą na darmowe parkowanie nawet przez cztery godziny, w okolicy wejścia do ich sklepów.

Parking przy centrum handlowym na ul. Wrocławskiej to jeden z największych w Opolu. Na klientów obiektu czeka bowiem 2,5 tysiąca miejsc parkingowych. Problemem stały się tu osoby, które zostawiają samochody pod centrum i przesiadają się do komunikacji miejskiej lub idą do pracy do pobliskich zakładów.

Portal 24opole.pl poinformował, że od 3 lipca parking przed Centrum Handlowym Karolinka w Opolu zostanie objęty obowiązkową opłatą. Operatorem parkingu będzie firma APCOA Parking Polska.

Pierwsza godzina parkowania będzie bezpłatna, ale za każdą kolejną trzeba będzie zapłacić 4 złote. Będzie też możliwość abonamentu miesięcznego, który wyniesie 350 złotych, lub abonamentu pracowniczego w cenie 50 złotych.

Niektórzy najemcy CH Karolinka, w tym kino Helios, Leroy Merlin, siłownia Xtreme Fitness Opole podpisali jednak umowy, które umożliwiają klientom darmowe parkowanie o 3 godziny dłużej.

