Od magazynów po sklepy. Dino stawia na ekorozwiązania

Dino Polska rozpoczyna kolejne inwestycje w odnawialne źródła energii. Obejmą one instalacje paneli fotowoltaicznych na terenie trzech centrów dystrybucyjnych spółki oraz na dachach kolejnych kilkuset marketów Dino w całej Polsce.

Po zakończonym właśnie pierwszym etapie montowania paneli fotowoltaicznych na dachach 400 marketów Dino w całej Polsce, spółka zdecydowała o rozszerzeniu inwestycji w odnawialne źródła energii. 18 lutego br. Dino Polska zawarła umowę na montaż instalacji fotowoltaicznych w trzech centrach dystrybucyjnych spółki, o łącznej mocy 3 MW, dzięki czemu znacząco ograniczą one zapotrzebowanie na energię elektryczną pochodzącą z konwencjonalnych źródeł i zredukują ilość szkodliwych substancji trafiających do atmosfery o około 2,2 tys. ton ekwiwalentu CO2 rocznie.W ciągu najbliższych 12 miesięcy spółka zrealizuje także dalsze inwestycje obejmujące montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach kolejnych 400 marketów Dino w całej Polsce. Moc zainstalowanych paneli wyniesie około 16 MW, co pozwoli na zaoszczędzenie około 12 tys. ton ekwiwalentu CO2 rocznie.

Instalacje paneli fotowoltaicznych na dachach marketów oraz centrów dystrybucyjnych pozwolą na dalszą redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną z konwencjonalnych źródeł. Dino Polska przykłada dużą uwagę do rozwiązań i projektów, które mają na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu i ograniczanie wpływu na otoczenie.

– Inwestycje w odnawialne źródła energii i propagowanie proekologicznych rozwiązań są jednym z priorytetów spółki, a minimalizowanie wpływu na środowisko naturalne na stałe jest wpisane w działalność operacyjną Dino Polska – mówi Michał Muskała, członek zarządu Dino Polska S.A.

Po ukończeniu powyższych projektów łączna moc wszystkich instalacji wyniesie 33 MW. W 2022 r. powinno to pozwolić na zredukowanie ilości szkodliwych substancji trafiających do atmosfery o około 24 tys. ton ekwiwalentu CO2.